الأردن يستضيف بطولة غرب آسيا للكراتيه الشهر المقبل

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يستضيف الأردن بطولة غرب آسيا للكراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 سنة والكبار، يومي 1 و2 الشهر المقبل.ووجه اتحاد الكراتيه دعوات المشاركة لعدة دول من أجل المشاركة في البطولة.وبدأ اتحاد اللعبة التحضيرات لاستضافة هذا الحدث، علما بأن الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا للكراتيه هي الأردن، العراق، فلسطين، لبنان سورية، السعودية، قطر، الكويت، البحرين، اليمن، سلطنة عمان، ايران.وكان المنتخب الوطني، قد احتل المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة غرب آسيا للكراتيه التي أقيمت العام الماضي في الإمارات بعد أن حصد 8 ميداليات ذهبية و7 فضية و6 برونزيات، حيث تصدر المنتخب السعودي الترتيب، تلاه المنتخب الإماراتي في المركز الثاني، كما ظفر أبطال مركز النيبوكان بذهبية الكاتا الجماعي في بطولة غرب آسيا لفئة الشابات.من جهة أخرى، يكثف المنتخب الوطني تحضيراته في مركز الإعداد الأولمبي، استعدادا للمشاركة في الجولة الأخيرة من الدوري العالمي التي ستقام في ايرلندا بالفترة من 8 إلى 10 الشهر المقبل.ويشارك في البطولة كل من عمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).على صعيد متصل، التقى اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكراتيه مع عدد من المراكز والمدربين، ونشر الاتحاد عبر حسابه على “فيسبوك”: “مجلس الإدارة والجهاز الفني والمراكز وأولياء الأمور واللجان العاملة والحكام والمدربون هم جميعا منظومة متكاملة واحدة، تعمل يدا بيد لرفعة الكراتية الأردنية، وعلى مسافة واحدة مع الجميع، وتخدم الجميع”.إلى ذلك، باركت السفارة اليابانية في الأردن نتائج المنتخب الوطني التصنيف العالمي الجديد عبر حسابها على “فيسبوك”.وتصدر عبدالرحمن المصاطفة - حامل برونزية أولمبياد طوكيو - ترتيب وزن تحت 67 كغم، وحل محمد الجعفري في المركز الثاني ضمن منافسات وزن تحت 84 كغم.وجاء عبدالله حماد في المركز الخامس ضمن تصنيف وزن تحت 60 كغم وحسن مصاروة في المركز الثامن لوزن تحت 75 كغم.كما نشرت السفارة، إنجازات الأردن في بطولة آسيا للكبار الـ 19 للكراتيه والتي استضافتها ماليزيا مؤخرا، واحتل الأردن فيها المركز الرابع في الترتيب العام في ختام مشاركته في بطولة آسيا للكبار الـ19، حيث نال في اليوم الختامي للبطولة الميدالية البرونزية للقتال الجماعي للرجال، وبهذه الميدالية يكون المنتخب الوطني حصل على 6 ميداليات من بينها ذهبيتان وفضية و3 برونزيات.ونال الميداليات الملونة، عبدالرحمن المصاطفة الميدالية الذهبية لوزن تحت 67 كغم، وظفر محمد الجعفري بالميدالية الذهبية لوزن تحت 84 كغم، ونال اللاعب عمر شقرة، الميدالية الفضية لوزن تحت 55 كغم، وحقق عبدالله حماد الميدالية البرونزية لوزن تحت 60 كغم، ونالت جود الضروس الميدالية البرونزية لوزن تحت 68 كغم.