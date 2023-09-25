الأردن يستضيف بطولة كأس الرئيس للتايكواندو للمرة الأولى

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - وافق اتحاد التايكواندو على طلب الاتحاد الآسيوي، لاستضافة بطولة كأس الرئيس الدولية (عيار نجمتين)، بالفترة من 8 إلى 12 شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك بعد اعتذار فلسطين عن عدم استضافة البطولة.وهذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الأردن إحدى بطولات كأس الرئيس، وستقام على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وتضم فئات الكبار والناشئين والبارالمبيك.ووفقا لتعليمات البطولة تم تحديد يوم 8 تشرين الثاني (نوفمبر) موعدا لاقامة عملية التوزين وستنطلق يومي 9 و10 منافسات الكبار وستقام منافسات الناشئين يوم 11 من الشهر نفسه، في حين ستقام منافسات البارالمبيك يوم 12 منه.وتعد بطولة كأس الرئيس مهمة جدا للاعبين، كونها تشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح للاعبين تحقيق نقاط تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ومساندة النقاط التصنيفية للجولتين المتبقيتين من سلسلة الجائزة الكبرى وبطولة العالم.وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”: “أمامنا قرابة الشهرين للتحضير للبطولة المهمة للقارة الآسيوية، ونتطلع لمشاركة عدد من لاعبي لقارة الآسيوية في البطولة، التي ستساهم في دعم اللاعبين في التصنيفين الأولمبي والعالمي، تمهيدا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024”.وأوضح العبداللات، إن من أهم من أسباب قبول اتحاد التايكواندو استضافة البطولة، الفائدة الكبيرة التي تعود على لاعبي المنتخب الوطني في سبيل تحقيق نقاط تصنيفية، كما أن الأرض والجمهور سيساعدان اللاعبين لتحقيق إنجازات مشرفة.وأضاف: “من المهم للغاية، إقامة منافسات البارالمبيك والناشئين في بطولة كأس الرئيس لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من اللاعبين لنيل نقاط تصنيفيه في التصنيف العالمي”.وأشار: “إقامة البطولة في الأردن ستعود أيضا بالفائدة الكبيرة على القطاع السياحي، والترويج للأماكن السياحية التاريخية في الأردن، فقد أصبحت التايكواندو الأردنية الآن أكثر من مجرد رياضة، وتحمل أهمية كبيرة تجتاز حدود المنافسات”.