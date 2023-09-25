الإثنين 25 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الأردن يستضيف بطولة كأس الرئيس للتايكواندو للمرة الأولى

شعار بطولة كأس الرئيس للتايكواندو -(من المصدر)
شعار بطولة كأس الرئيس للتايكواندو -(من المصدر)
عمان - وافق اتحاد التايكواندو على طلب الاتحاد الآسيوي، لاستضافة بطولة كأس الرئيس الدولية (عيار نجمتين)، بالفترة من 8 إلى 12 شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك بعد اعتذار فلسطين عن عدم استضافة البطولة.اضافة اعلان
وهذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الأردن إحدى بطولات كأس الرئيس، وستقام على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وتضم فئات الكبار والناشئين والبارالمبيك.
ووفقا لتعليمات البطولة تم تحديد يوم 8 تشرين الثاني (نوفمبر) موعدا لاقامة عملية التوزين وستنطلق يومي 9 و10 منافسات الكبار وستقام منافسات الناشئين يوم 11 من الشهر نفسه، في حين ستقام منافسات البارالمبيك يوم 12 منه.
وتعد بطولة كأس الرئيس مهمة جدا للاعبين، كونها تشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح للاعبين تحقيق نقاط تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ومساندة النقاط التصنيفية للجولتين المتبقيتين من سلسلة الجائزة الكبرى وبطولة العالم.
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”: “أمامنا قرابة الشهرين للتحضير للبطولة المهمة للقارة الآسيوية، ونتطلع لمشاركة عدد من لاعبي لقارة الآسيوية في البطولة، التي ستساهم في دعم اللاعبين في التصنيفين الأولمبي والعالمي، تمهيدا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024”.
وأوضح العبداللات، إن من أهم من أسباب قبول اتحاد التايكواندو استضافة البطولة، الفائدة الكبيرة التي تعود على لاعبي المنتخب الوطني في سبيل تحقيق نقاط تصنيفية، كما أن الأرض والجمهور سيساعدان اللاعبين لتحقيق إنجازات مشرفة.
وأضاف: “من المهم للغاية، إقامة منافسات البارالمبيك والناشئين في بطولة كأس الرئيس لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من اللاعبين لنيل نقاط تصنيفيه في التصنيف العالمي”.
وأشار: “إقامة البطولة في الأردن ستعود أيضا بالفائدة الكبيرة على القطاع السياحي، والترويج للأماكن السياحية التاريخية في الأردن، فقد أصبحت التايكواندو الأردنية الآن أكثر من مجرد رياضة، وتحمل أهمية كبيرة تجتاز حدود المنافسات”.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
358379360_274943148448578_4994013553573579200_n

الوحدة الإماراتي لم ييأس من محاولة استقطاب الشناينة

منذ1 ساعة
المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة - (من المصدر)

تغييرات متوقعة على تشكيلة "النشامى".. وتحديد موعد التدريبات

منذ1 ساعة
333876368_5617770011666367_1825881937969497026_n

يزن عرب مهدد بعقوبة قاسية بسبب تصرف غير لائق

منذ1 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للبادل كرم حتاملة - (من المصدر)

مشاركة تاريخية أولى لمنتخب "البادل" بالبطولة العربية

منذ2 ساعة
فريق الحسين إربد لكرة القدم - (من المصدر)

الصريح يواجه الطيبة.. سحاب يلتقي البقعة.. والحسين إربد يستضيف عمان اف سي

منذ2 ساعة
الأمير فيصل يتوسط أفراد البعثة الأردنية المشاركة في الألعاب الآسيوية -(من المصدر)

الأمير فيصل يتفقد بعثة الأسياد.. ومشوار منتخب التايكواندو ينطلق اليوم

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

توقف المشاريع الوطنية!

محمود الخطاطبة |اليوم

التسهيلات والنمو والودائع وما علاقتنا؟

يوسف محمد ضمرة |اليوم

ألمانيا تتطهر من المحرقة / الهلوكوست

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاتصالات بين الشركات والهيئة

سلامة الدرعاوي |اليوم

تعديل وزاري.. بين الصعوبة وخيبة أمل الاختيار!

نضال المجالي |اليوم

ميل يا غزيل!

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات | منذ2 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات |24 أيلول 2023
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
 