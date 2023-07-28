السبت 29 تموز 2023
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الأردن يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي للكراتيه

جانب من اجتماع الاتحاد الدولي للكراتيه (من المصدر).
جانب من اجتماع الاتحاد الدولي للكراتيه (من المصدر).
عمان- شارك الأردن في اجتماع الاتحاد الدولي للكراتيه قبل أيام، والمخصص للاتحادات الرياضية الوطنية التابعة اليها عبر تقنية "فيديو كونفرنس" لمناقشة سبل تطوير وتقدم ‏رياضة الكراتيه في جميع أنحاء العالم.‏اضافة اعلان
وشارك من الأردن في الاجتماع رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب، فيما ترأس الاجتماع رئيس الاتحاد الدولي الإسباني أنطونيو إسبينوس، وركز على مناقشة عدد من الأمور مع الدول الأعضاء لتطوير رياضة الكراتيه في ‏جميع أنحاء العالم.‏
وسلط أعضاء الاتحاد الدولي الضوء على الإنجازات على مدى السنوات الماضية والتركيز على أحدث ‏الابتكارات وخلق الفرص لتطوير الرياضة.‏
ومن بين النقاط الرئيسية التي تم الاطلاع عليها في جدول الأعمال، من قبل الاتحادات الوطنية مناقشة التخصصات ‏الإضافية لدورة الألعاب الأولمبية ‏ 2028‎، والاطلاع على نظام التسجيل الإلكتروني في القتال، وذلك بعد عدم ادراج الكراتيه في أولمبياد باريس 2024.
وتم استعراض آخر مستجدات بطولة العالم للكبار، وعلى آخر مستجدات دورة الألعاب القتالية العالمية.
وقال رئيس الاتحاد العالمي للكراتيه أنطونيو إسبينوس": "لن يتوقف ‏الاتحاد العالمي للكراتيه عن خلق فرص للتطوير، حيث يبحث دائما عن الابتكار وتوفير المزيد من الفرص لرياضة الكراتيه، وهدفنا هو الاستمرار في رفع ‏مستوى الكراتيه والاستمرار في الارتقاء بهذه الرياضة إلى آفاق جديدة، لضمان استمرارها في التطور، ولا بد خلق فرص قوية للتواصل مع الاتحادات الوطنية للكراتيه والتعاون معها وهو أمر بالغ الأهمية، للاستفادة من الأفكار والمقترحات التي تطرحها الاتحادات مما سيساهم في تنامي الكراتيه عالميا".
وأضاف:" إن تقدم الكراتيه هو في صميم قراراتنا، لهذا السبب،     قمنا بتنفيذ مبادرات رائدة مثل نظام ‏التسجيل الإلكتروني في ‏القتال من خلال عصا التحكم، ونحن مقتنعون بأن هذا المشروع سيساهم في نمو ‏رياضتنا، وسيساعدنا في الوصول إلى الجميع، من خلال الإعلام خصوصا المرئي، كما نسعى لتطوير فئة السيدات في البطولات ووقفنا على اقتراحات اتحادات الكراتيه حول العالم، نحن جادون في زيادة العنصر النسوي".
من ناحية أخرى يكثف لاعبو المنتخب الوطني تدريباتهم استعدادا للاستحقاقات المقبلة من أهمها الجولة الأخيرة للدوري العالمي، التي ستقام في العاصمة الإيرلندية دبلن خلال الفترة من 8-10 أيلول (سبتمبر) المقبل، وسجل للمشاركة في البطولة حتى الآن 248 لاعبا ولاعبة من 49 دولة، وكانت أقيمت الجولات الثلاث الماضية في مصر والمغرب واليابان.
ويحصل صاحب الميدالية الذهبية في بطولة دبلين على 1000 يورو، ويحصل صاحب الميدالية الفضية على 500 يورو، ويحصل صاحب المركز الثالث على 250 يورو.
وسجل للمشاركة في البطولة لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه اللاعبون عمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، حسن المصاروة وزن تحت 75 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
ومن أهم تطلعات الكراتيه تحقيق إنجاز أردني في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 المقبلة في هانغتشو بالصين، والتي ستقام من 23 أيلول (سبتمبر) حتى الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.  
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