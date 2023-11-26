الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن ينجز "ملف" استضافة الدورة الرياضية العربية 2031

جانب من مشاركة الأردن في الدورة الرياضية العربية الخامسة عشرة بالجزائر (من المصدر)
جانب من مشاركة الأردن في الدورة الرياضية العربية الخامسة عشرة بالجزائر (من المصدر)
 أنجزت اللجنة الأولمبية الأردنية (المظلة الرسمية للرياضة الأردنية) الملف الرسمي، الذي ستتقدم فيه لاستضافة الدورة الرياضية العربية في نسختها السابعة عشرة، والمقرر أن تقام في العام 2031.اضافة اعلان
وكانت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، وخلال لقائها مجلس إدارة الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي، كشفت عن توجه حقيقي لاستضافة فعاليات دورة الألعاب العربية السابعة عشرة.
وأكدت السعيد خلال زيارتها إلى الاتحاد، أن استضافة دورة الألعاب العربية تشكل فرصة سانحة لتعزيز وتطوير مشاريع البنية التحتية والمنشآت الرياضية، كما كان الحال في دورة الألعاب العربية التاسعة (دورة الحسين) التي استضافتها الأردن في العام 1999.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة الأولمبية البحرينية التقدم بطلب رسمي لاستضافة الدورة الرياضية العربية 2031، بعد أن أنجزت الملف الخاص باستضافة فعاليات الدورة.
ويعتبر الأردن البلد الوحيد الذي لم يغب عن المشاركة في الدورات الرياضية العربية كافة، منذ انطلاقها في العام 1953 في مصر، في الوقت الذي شهدت فيه النسخة الأخيرة التي أقيمت في الجزائر العام الحالي، مشاركة أردنية متميزة بعد أن حصدت المنتخبات الوطنية ما مجموعه 64 ميدالية توزعت على 18 ميدالية ذهبية و17 فضية و29 برونزية، حيث اعتبرت هذه الحصيلة ثاني أفضل حصيلة للأردن في تاريخ مشاركاته بدورات الألعاب العربية بعد الدورة التاسعة (دورة الحسين)، التي أقيمت في العام 1999.
وشارك الأردن في الدورة الأولى التي أقيمت في مصر في العام 1953، وفيها حقق 12 ميدالية، منها ميدالية ذهبية واحدة و5 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية، وشارك الأردن كذلك في الدورة الثانية، التي جرت في لبنان في العام 1957، حيث حصلت المنتخبات الوطنية على 4 ميداليات، منها 3 ميداليات ذهبية، وميدالية بروزنزية، كما شارك في الدورة الثالثة، التي أقيمت في المغرب في العام 1961، وحقق فيها 4 ميداليات، منها ميدالية فضية واحدة، و3 ميداليات برونزية، وشارك في الدورة الرابعة التي أقيمت في مصر في العام 1965، وحقق فيها ميداليتين برونزيتين، وشهدت المشاركة الأردنية في الدورة الخامسة التي جرت في سورية في العام 1974، الحصول على 14 ميدالية منها، ذهبيتان و5 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية، وكما شارك في الدورة السادسة التي أقيمت في المغرب في العام 1985، حيث حقق 13 ميدالية منها ذهبية واحدة، و6 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية. وشارك  في الدورة السابعة التي جرت في سورية في العام 1992، حيث حقق 14 ميدالية، منها ذهبية واحدة، و6 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية، كما شارك في الدورة الثامنة التي أقيمت في لبنان في العام 1997، والتي شهدت حضورا أردنيا كبيرا تمثل بالحصول على 40 ميدالية منوعة، منها 10 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية و22 ميدالية برونزية، وشارك الأردن في الدورة التاسعة (دورة الحسين) التي جرت في الأردن في العام 1999، حيث تحصلت المنتخبات الوطنية على 129 ميدالية في أكبر إنجاز للرياضة الأردنية في تاريخ الدورات العربية، كان من بينها الحصول على 26 ميدالية ذهبية، و33 ميدالية فضية، و70 ميدالية برونزية.
وشارك في الدورة العربية العاشرة التي أقيمت في الجزائر، حيث حققت المنتخبات الوطنية 68 ميدالية، منها 12 ميدالية ذهبية و20 ميدالية فضية و36 ميدالية برونزية، وشهدت المشاركة الأردنية في الدورة العربية التي أقيمت في مصر في العام 2007 الحصول على 51 ميدالية، من بينها 6 ميداليات ذهبية، و15 ميدالية فضية و30 ميدالية برونزية، وشارك في الدورة العربية التي جرت في قطر في العام 2011، حيث حققت المنتخبات الوطنية 48 ميدالية منوعة، من بينها 11 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و23 ميدالية برونزية.
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