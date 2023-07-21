الجمعة 21 تموز 2023
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الأردن ينظم بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20

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الأردن ينظم بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20
  أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة رسميًا اليوم، عن تنظيم بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 في الأردن الشهر المقبل .
وتقدمت أربع دول لاستضافة البطولة وهي، البانيا، وتركيا، واليونان بالإضافة إلى الأردن، وأقر المكتب التنفيذي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم عبر تقنية (زووم) بالموافقة على إسناد تنظيم البطولة في الأردن الشهر المقبل والتي كان من المقرر أن تقام في بولندا إلا أن عدم جاهزية الأمور التنظيمية واللوجستية، استدعى نقلها إلى دولة أخرى، حيث كان الأردن البديل، خاصة بعد النجاح الكبير الذي تحقق في استضافة الأردن لبطولة آسيا للشباب والناشئين والتي اختتمت في الأردن الخميس.اضافة اعلان
وقال رئيس الاتحاد الاردني للمصارعة محمد العواملة، إن اختيار الأردن جاء بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية، وكان آخرها تنظيم بطولة آسيا للشباب والناشئين والتي أقيمت بمواصفات عالمية تبعًا للقوانين المتبعة في الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة.
وأكد العواملة، جاهزية الأردن لهذه الاستضافة التي يتوقع أن يشارك فيها ما يزيد عن 1000 مشارك من كل دول العالم وسيضع الاتحاد الاردني للمصارعة كل الجهود سعيًا لإنجاح البطولة التي تقام للمرة الأولى بهذا الحجم في المملكة .
وأشاد العواملة بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية في البطولة الآسيوية والتي توجت بثقة العالم في استضافة البطولة العالمية والتي ستنظم في زمن قياسي، حيث سيكون موعد البطولة خلال الفترة من 14 وحتى 20 آب المقبل .
من جهته، شكر نائب رئيس الاتحاد الاردني للمصارعة والناطق الإعلامي عبدالله قطيشات
الاتحاد الدولي للمصارعة على ثقته بالأردن، مؤكدًا أن هذه البطولة ستغير مستقبل المصارعة في الأردن وتضعها على الخارطة العالمية مما يساهم في رفع مستوى اللعبة في الأردن والمنطقة .
واعتبر قطيشات، أن هذه الاستضافة ستكون بمثابة تحد كبير سيخوضه الأردن بسبب قرب وقت البطولة وحجم المشاركة إلى جانب تنظيم بطولة بهذا الحجم للمره الأولى في الأردن، "ومع كل هذا سيثبت الأردن بكوادره وخبراته بأنه قادر على هذا التحدي الكبير، خاصة بالدعم اللامحدود للجنة الأولمبية الأردنية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين ووزارة الشباب وكافة المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص".
--(بترا)
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