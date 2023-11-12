الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأرقام" تؤكد أحقية عمان بالتتويج بلقب "يد السيدات"

فريقا عمان وحرثا بعد ختام دوري أندية السيدات لموسم 2023 - (الغد)
فريقا عمان وحرثا بعد ختام دوري أندية السيدات لموسم 2023 - (الغد)
 الأرقام وحدها تكفي لتؤكد فوز فريق عمان بلقب دوري أندية السيدات لكرة اليد لموسم 2023، بعد سلسلة من الانتصارات الكاسحة التي حققها الفريق في مبارياته كافة، حيث اعتبر هذا اللقب الأسهل للفريق مقارنة بالعديد من الألقاب التي حققها في المواسم الماضية، والتي شهدت منافسة قوية مع فريق حرثا الذي تراجع مستواه بصورة غيرة طبيعية في هذا الموسم، والذي كلفه الابتعاد عن منصة التتويج الذهبية في مسابقتين، حيث خسر الفريق في مباراة السوبر أمام عمان، وكذلك تعرضه لخسارتين في بطولة الدوري، والتي أبعدته للمركز الثاني على سلم الترتيب.اضافة اعلان
فريق عمان تبوأ المركز الأول عن جدارة واستحقاق بعد سجل ناصع، بل إن الانتصارات التي حققها الفريق في مبارياته الثمان، أكدت أحقية الفريق وجهازه الفني بقيادة المدرب الوطني محمد فضل ومساعده نادر منير في التتويج وبأرقام قياسية غير مسبوقة في منافسات الدوري.
الفريق حقق الفوز في منافسه التقليدي فريق حرثا في مرحلة الذهاب بنتيجة 26-21، وهي النتيجة التي مهدت الطريق أمام عمان للظفر باللقب، خصوصا وأن تعليمات البطولة منحت فرصة قطع أكثر من نصف الطريق نحو التتويج باللقب، ثم جاءت نتيجة مباراة مرحلة الإياب بين الفريقين والتي أقيمت في ختام منافسات الدوري بفارق 13 هدفا وبنتيجة 33-20، وهي النتيجة الأعلى في تاريخ لقاءات الفريقين. 
بقية نتائج عمان في الدوري، شهدت فوزه على فريق كفرسوم 30-19، و41-19، وعلى فريق الفجر 44-19 و34-14، وعلى فريق البتراء 47-19 و54-10، ومع هذه النتائج بقي فريق عمان معتليا صدارة الترتيب العام من بدايته حتى ختام الدوري، حيث وصل إلى العلامة الكاملة 16 نقطة، وجاء بعده فريق حرثا، الذي تجرع خسارتين أمام بطل الدوري عمان، ليحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ثم جاء بالمركز الثالث فريق كفرسوم الذي جمع 8 نقاط من خلال تحقيق الفوز على فريقي الفجر والبتراء في الذهاب والإياب، ثم جاء بالمركز الرابع فريق الفجر برصيد 4 نقاط، الذي كسب نظيره فريق البتراء في مباراتين، والأخير بقي بالمركز الخامس والأخير من دون نقاط، ومن دون أن يحقق أي انتصار. 
تميز فريق عمان ظهر أيضا بالأرقام القياسية التي سجلها الفريق في لقاءاته كافة، فالفريق سجل 289 هدفا، وبنسبة تسجيل في المباراة الواحدة 36 هدفا، بالمقابل دخل مرمى الفريق في مبارياته كافة 141 هدفا، وبنسبة 17 هدفا في المباراة الواحدة.
ومن أبرز لاعبات الفريق اللواتي ساهمن في تحقيق لقب بطولة الدوري لموسم 2023، لبنى سلامة وتمارا خليفات وعائشة المجالي وسارة حلبية وناهد الرواشدة، وحارسة المرمى ليما ابده.
ولم تتوقف إنجازات فريق عمان عند لقب الدوري، وإلى جانب فوزه بلقب كأس السوبر 2023، تأهل الفريق إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن للسيدات، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق الفجر بنتيجة 46-12، حيث يواجه في المشهد النهائي منافسه فريق حرثا، والذي تمكن هو الآخر من تحقيق الفوز على فريق البتراء بنتيجة 37-12، وتقام المباراة بين الفريقين عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جماهير ريال سوسيداد تدعم أهالي قطاع غزة في مدرجات ملعب أنويتا - (من المصدر)

تضامن مؤثر من جماهير ريال سوسيداد مع غزة يحرج صمت المدرجات العربية

منذ1 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى (يمين) يوجه ضربه قوية لخصمه الكوري جين .-(من المصدر)

مخرجات كأس الرئيس تدعم منتخب التايكواندو قبل جائزة مانشستر

منذ1 ساعة
مجموعة من الحكام والمراقبين الأردنيين خلال إدارتهم لإحدى البطولات الآسيوية (الغد)

تواجد أردني في البطولات العربية والآسيوية بكرة اليد

منذ1 ساعة
لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان خلال إحدى التدريبات في عمان - (من المصدر)

"النشامى" إلى دوشنبه لملاقاة طاجيكستان بافتتاح التصفيات المشتركة

منذ2 ساعة
جانب من منافسات دوري المصارعة لفئة البراعم - (من المصدر)

"المصارعة" يبحث عن مشاركات نوعية في البطولات الآسيوية

منذ2 ساعة
لاعب نجوم اتحاد عمان آدم إبراهيم يحاول التسجيل أمام متابعة عدد من لاعبي نجوم الأرثوذكسي - (من المصدر)

انتصاران بـ"سلة الناشئين" .. ومباراتان اليوم

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب أخطر من الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

كل مر سيمر

جهاد المنسي |اليوم

هل تشفي قمة الرياض غليل الناس؟

نضال منصور |اليوم

دولة الاحتلال تدفع ثمنا اقتصاديا أيضا

أحمد عوض |اليوم

عمق الخطاب

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الكارثة لو كانت هذه النهاية

سميح المعايطة |اليوم

حقوق طبيعية لكل إنسان

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات | منذ2 ساعة
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات | منذ2 ساعة
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات | منذ24 ساعة
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
 