"الأرقام" تؤكد أحقية عمان بالتتويج بلقب "يد السيدات"

بلال الغلاييني

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الأرقام وحدها تكفي لتؤكد فوز فريق عمان بلقب دوري أندية السيدات لكرة اليد لموسم 2023، بعد سلسلة من الانتصارات الكاسحة التي حققها الفريق في مبارياته كافة، حيث اعتبر هذا اللقب الأسهل للفريق مقارنة بالعديد من الألقاب التي حققها في المواسم الماضية، والتي شهدت منافسة قوية مع فريق حرثا الذي تراجع مستواه بصورة غيرة طبيعية في هذا الموسم، والذي كلفه الابتعاد عن منصة التتويج الذهبية في مسابقتين، حيث خسر الفريق في مباراة السوبر أمام عمان، وكذلك تعرضه لخسارتين في بطولة الدوري، والتي أبعدته للمركز الثاني على سلم الترتيب.فريق عمان تبوأ المركز الأول عن جدارة واستحقاق بعد سجل ناصع، بل إن الانتصارات التي حققها الفريق في مبارياته الثمان، أكدت أحقية الفريق وجهازه الفني بقيادة المدرب الوطني محمد فضل ومساعده نادر منير في التتويج وبأرقام قياسية غير مسبوقة في منافسات الدوري.الفريق حقق الفوز في منافسه التقليدي فريق حرثا في مرحلة الذهاب بنتيجة 26-21، وهي النتيجة التي مهدت الطريق أمام عمان للظفر باللقب، خصوصا وأن تعليمات البطولة منحت فرصة قطع أكثر من نصف الطريق نحو التتويج باللقب، ثم جاءت نتيجة مباراة مرحلة الإياب بين الفريقين والتي أقيمت في ختام منافسات الدوري بفارق 13 هدفا وبنتيجة 33-20، وهي النتيجة الأعلى في تاريخ لقاءات الفريقين.بقية نتائج عمان في الدوري، شهدت فوزه على فريق كفرسوم 30-19، و41-19، وعلى فريق الفجر 44-19 و34-14، وعلى فريق البتراء 47-19 و54-10، ومع هذه النتائج بقي فريق عمان معتليا صدارة الترتيب العام من بدايته حتى ختام الدوري، حيث وصل إلى العلامة الكاملة 16 نقطة، وجاء بعده فريق حرثا، الذي تجرع خسارتين أمام بطل الدوري عمان، ليحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ثم جاء بالمركز الثالث فريق كفرسوم الذي جمع 8 نقاط من خلال تحقيق الفوز على فريقي الفجر والبتراء في الذهاب والإياب، ثم جاء بالمركز الرابع فريق الفجر برصيد 4 نقاط، الذي كسب نظيره فريق البتراء في مباراتين، والأخير بقي بالمركز الخامس والأخير من دون نقاط، ومن دون أن يحقق أي انتصار.تميز فريق عمان ظهر أيضا بالأرقام القياسية التي سجلها الفريق في لقاءاته كافة، فالفريق سجل 289 هدفا، وبنسبة تسجيل في المباراة الواحدة 36 هدفا، بالمقابل دخل مرمى الفريق في مبارياته كافة 141 هدفا، وبنسبة 17 هدفا في المباراة الواحدة.ومن أبرز لاعبات الفريق اللواتي ساهمن في تحقيق لقب بطولة الدوري لموسم 2023، لبنى سلامة وتمارا خليفات وعائشة المجالي وسارة حلبية وناهد الرواشدة، وحارسة المرمى ليما ابده.ولم تتوقف إنجازات فريق عمان عند لقب الدوري، وإلى جانب فوزه بلقب كأس السوبر 2023، تأهل الفريق إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن للسيدات، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق الفجر بنتيجة 46-12، حيث يواجه في المشهد النهائي منافسه فريق حرثا، والذي تمكن هو الآخر من تحقيق الفوز على فريق البتراء بنتيجة 37-12، وتقام المباراة بين الفريقين عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.