الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأسطورة دي روسي مدربا لروما بعد إقالة مورينيو

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دانييلي دي روسي
أعلن نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين لاعبه السابق دانييلي دي روسي مدربا جديدا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي بعد ساعات من الانفصال عن البرتغالي جوزيه مورينيو.اضافة اعلان

ويحتل روما المركز التاسع في ترتيب الدوري عقب خسارته خارج أرضه 3-1 أمام ميلان يوم الأحد الماضي، وكافح للتغلب على غياب عدد من لاعبيه البارزين للإصابة بينهم المهاجم باولو ديبالا.

ويتأخر الفريق بفارق 22 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.

وقال النادي في بيان: يسعد نادي روما تأكيد تعيين المدرب دانييلي دي روسي حتى 30 يونيو 2024.

"بعد مسيرة حافلة كلاعب لمدة 18 عاما في روما سيعود دي روسي لبيته مدربا للفريق. ستكون مباراته الأولى أمام فيرونا في الدوري مساء السبت المقبل في الملعب الأولمبي".

وحصد روما أربع نقاط فقط من آخر خمس مباريات بالدوري وخرج من كأس إيطاليا الأسبوع الماضي عقب الهزيمة 1-صفر أمام منافسه المحلي لاتسيو.
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