الأسطورة دي روسي مدربا لروما بعد إقالة مورينيو

اضافة اعلان

أعلن نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين لاعبه السابق دانييلي دي روسي مدربا جديدا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي بعد ساعات من الانفصال عن البرتغالي جوزيه مورينيو.ويحتل روما المركز التاسع في ترتيب الدوري عقب خسارته خارج أرضه 3-1 أمام ميلان يوم الأحد الماضي، وكافح للتغلب على غياب عدد من لاعبيه البارزين للإصابة بينهم المهاجم باولو ديبالا.ويتأخر الفريق بفارق 22 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.وقال النادي في بيان: يسعد نادي روما تأكيد تعيين المدرب دانييلي دي روسي حتى 30 يونيو 2024."بعد مسيرة حافلة كلاعب لمدة 18 عاما في روما سيعود دي روسي لبيته مدربا للفريق. ستكون مباراته الأولى أمام فيرونا في الدوري مساء السبت المقبل في الملعب الأولمبي".وحصد روما أربع نقاط فقط من آخر خمس مباريات بالدوري وخرج من كأس إيطاليا الأسبوع الماضي عقب الهزيمة 1-صفر أمام منافسه المحلي لاتسيو.