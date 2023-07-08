الأسطورة فان در سار في العناية المركزة

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أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم الجمعة أن حارس مرماه الدولي السابق إدوين فان در سار يرقد في العناية المركّزة في المستشفى بعد إصابته بنزيف في المخوقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية إن فان در سار البالغ من العمر 52 عامًا والذي دافع عن ألوان أياكس ويوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنكليزيين، كان في إجازة في جزيرة كرواتية عندما تعرّض للنزيف.وقال أياكس في حسابه على تويتر "إدوين فان در سار يعاني من نزيف حول دماغه. إنه الآن في المستشفى في وحدة العناية المركّزة وحالته مستقرّة".وأضاف "بمجرّد توفّر المزيد من المعلومات الملموسة، سنقوم بتحديث بخصوص حالته. الجميع في أياكس يتمنّون لإدوين الشفاء العاجل. نحن نفكّر فيك".وكان فان در سار أعلن في أيار/مايو أنه استقال من منصبه مديرا تنفيذيا لأياكس بعد "فترة صعبة جدا" لأكثر من عقد من الزمن على رأس الإدارة التنفيذية لقطب مدينة أمستردام.