"الأمن العام" يعسكر في جنوب أفريقيا تحضيرا لكأس العالم لالتقاط الأوتاد

يحيى قطيشات

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عمان – يغادر يوم الخميس المقبل إلى جنوب أفريقيا، منتخب فرسان الأمن العام لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تقام في جنوب أفريقيا، خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية السادس والعشرين من شهر آب (اغسطس) الحالي، بمشاركة 9 منتخبات هي جنوب أفريقيا ومصر وعمان والسودان والسعودية والهند وباكستان واليمن إضافة إلى المنتخب الوطني.وتعد المنتخبات المتأهلة للنهائيات الأفضل على مستوى العالم، وينتظر أن تشهد البطولة تنافسا قويا، حيث خاض المنتخب الوطني الأسبوع الماضي معسكرا مع نظيره المنتخب السعودي تحضيرا للمشاركة في الحدث العالمي، وحقق المنتخبان فوائد فنية عديدة من خلال الاحتكاك وزيادة القدرات، ويتركز التدريب على جميع الألعاب التي ستكون في بطولة كأس العالم المقبلة في جنوب أفريقيا.وتحرص مديرية الأمن العام، على توفير متطلبات النجاح كافة، للمنتخب في مشاركته الخارجية وخصوصا المشاركة في كاس العالم، حيث وفرت أجواء مثالية للمنتخب في معسكره المقبل، وخصوصا في موضوع الخيول، ويحظى المنتخب بدعم من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة.ويعد فريق الأمن العام، الفريق الوحيد الذي يمثل المملكة في هذه الرياضة، وهو حائز على مراكز متقدمة في العديد من البطولات الدولية.ويشرف على الفريق العقيد الدكتور محمد الزوايدة، والمقدم محمد العدوان، ويتولى تدريب الفريق مدرب الفريق "الملازم ثاني" يوسف شتيات، والفرسان حسام الخزاعلة، وعبد الوهاب الجراح، وأحمد السرحان، وعمر سالم، وادحيم الفاعوري.وكان المنتخب، خطف بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد، بعدما حقق نتائج مميزة ولافتة في تصفيات المجموعة الثالثة من كأس العالم، التي أقيمت في مدينة لاهور الباكستانية خلال شهر شباط ( فبراير) الماضي، وضمت المجموعة إلى جانب الأردن منتخبات: باكستان، وإيران، وسورية، وليبيا، وبيلاروسيا، ونال الفريق المركز الثاني في المجموع العام في مختلف فعاليات البطولة بعد نتائج متميزة ومراكز متقدمة، حققها فرسان فريق الأمن العام بمجموع عام 517 نقطة خلف المنتخب الباكستاني المضيف، حيث حصد الفارس حسام الخزاعلة، المركز الأول في فعالية فردي الرمح، والمركز الأول ضمن فعالية القطع والحلقات وفاز بجائزة أفضل فارس في البطولة.وحرصت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، رئيسة اتحاد الفروسية الملكي، على تكريم المنتخب بعد التأهل لكاس العالم، وأشادت سموها خلال استقبالها للفرسان في مقر اتحاد الفروسية بهذا الإنجاز، والذي تحقق بفضل رعاية ودعم مديرية الأمن العام، وإبداعات الفرسان الذين يثبتون يوما بعد يوم إمكانياتهم الفنية المميزة وقدراتهم العالية، وتمنت سموها التوفيق للفريق في مشاركة بمنافسات كأس العالم.