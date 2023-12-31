"الأمن العام" يكرم الرياضيين أصحاب الإنجازات

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عمان - الغد - نظمت مديرية الأمن العام اليوم الرياضي السنوي للعام (2023)، في صالة الاتحاد الرياضي للشرطة، حفلا تكريميا للمتفوقين والمتميزين في مختلف الألعاب الرياضية، تقديرا لجهودهم، وحثهم على مواصلة البحث عن الإنجازات.وتم تكريم رياضيي الأمن العام الذين حققوا إنجازات رياضي خلال العام (2023)، واشتمل الحفل التكريمي الذي حضره مندوباً عن مدير مديرية الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، مدير مديرية الدفاع المدني على مباراة لخماسيات كرة القدم جمعت فريق مديرية الأمن العام وفريق كلية التربية الرياضية - الجامعة الأردنية -، وقدمت موسيقات الأمن العام عروضا موسيقية استعراضية .وفي نهاية الاحتفال، وزع راعي الحفل الكؤوس والدروع التقديرية على مستحقيها وهم: النقيب فارس العساف - الحاصل على جائزة أفضل مدرب عربي للتايكواندو واللاعبة ثروت الحجاج - الحاصلة على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية واللاعب نبيل المقابلة - الحاصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية. واللاعبة جوليانا الصادق - المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".وحافظت وحدة أمن الملاعب على كأس مدير الأمن العام للتفوق الرياضي للعام الثالث على التوالي، فيما جاءت ثانية، قيادة درك المهام الخاصة، وحصلت قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر على المركز الثالث.فيما حلت قيادة الشرطة الخاصة بالمركز الأول على تشكيلات مديرية الأمن العام كافة، ضمن اختبارات اللياقة البدنية للعام (2023)، وجاءت النتائج على النحو الآتي:- إدارات مديرية الأمن العام، المركز الأول: قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر.- مديريات الشرطة، المركز الأول: مديرية شرطة الرمثا.- مديرية الدفاع المدني، المركز الأول: مديرية دفاع مدني البلقاء.قيادة قوات الدرك، المركز الأول: قيادة درك الشرق.- مراكز تدريب وإدارات قيادة قوات الدرك، المركز الأول: شعبة العمليات.- مراكز تدريب وإدارات مديرية الدفاع المدني، المركز الأول: مركز تدريب دفاع مدني الشمال.