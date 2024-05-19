 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأميركي كوفاسيفيتش يقصي شلباية من تصفيات جنيف للتنس

لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
 أقصى اللاعب الأميركي أليكساندر كوفاسيفيتش منافسه عبد الله شلباية من تصفيات بطولة جنيف السويسرية للتنس ذات الـ250 نقطة، ليحرمه من بلوغ الجدول الرئيسي للبطولة التي تقام على الملاعب الترابية حتى 25 من الشهر الحالي.اضافة اعلان
وتمكن كوفاسيفيتش (المصنف 89 عالميا) من الفوز بمجموعتين لواحدة بواقع 6-3، 3-6 و6-3، ليحجز لنفسه مقعدا في دور الـ28 من البطولة، فيما ودع شلباية (المصنف 244 عالميا) من الدور الثاني للتصفيات، بعد اجتيازه السويسري داميان فينجر (المصنف 381 عالميا) بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3 أول من أمس، ليحصل على 7 نقاط من مشاركته.
ويشارك في بطولة جنيف عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، أبرزهم الصربي نوفاك دجوكوفيتش (المصنف الأول عالميا)، النرويجي كاسبر رود (المصنف 7 عالميا)، الأميركي تايلور فريتز (المصنف 13 عالميا)، الأميركي بين شيلتون (المصنف 14 عالميا)، الأرجنتيني سيباستيان بايز (المصنف 19 عالميا)، الهولندي تالون جريكسبور (المصنف 26 عالميا).
وخاض شلباية العديد من البطولات خلال العام الحالي، آخرها تصفيات مدريد للأساتذة، كما شارك أيضا بكل من تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية، ومراكش المغربية.  وحصل على بطولة وحيدة في العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون.
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