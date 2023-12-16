السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"عمومية" اتحاد الكرة تكشف عن قيمة العجز المالي للعام الحالي

الأمير علي: تنسيق مع اتحادات الكرة بالعالم لتعزيز مساعي وقف العدوان على غزة والضفة

سمو الأمير علي بن الحسين خلال ترأسه عمومية اتحاد الكرة - ( من المصدر)
سمو الأمير علي بن الحسين خلال ترأسه عمومية اتحاد الكرة - ( من المصدر)
عمان – أكد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، التطلع للتنسيق مع عدة اتحادات كرة قدم في المنطقة وإقليمياً ودولياً، لاتخاذ خطوات فعالة تعزز مساعي وقف العدوان والانتهاكات التي يتعرض لها الأهل في غزة والضفة الغربية. اضافة اعلان
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع الهيئة العامة الذي عقد السبت، في فندق كمبنسكي بعمان، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي وسط ظروف قاسية يعيشها الأهل في فلسطين.
وقال سمو رئيس الاتحاد: نجتمع اليوم في ظل مأساة يعيشها إخواننا في الضفة وغزة”، مبينا أن المشاورات تجري مع اتحادات صديقة وليس فقط اتحادات في المنطقة، لتعزز مساعي وقف العدوان والانتهاكات بحق أهلنا في غزة والضفة الغربية.
وأشار سموه فيما يتعلق بشؤون اتحاد الكرة أن السنة الحالية كان صعبة وهناك تحديات متنوعة تواجه الاتحاد، مطالبا الجميع بالوقوف لدعم اللعبة، وثمن سموه، تكاتف الهيئة العامة للاتحاد والجهود الكبيرة والمتواصلة لتحقيق تطلعات الارتقاء بكرة القدم الأردنية، مشيدا بالمنجزات التي تحققت على امتداد العام 2022.
بدورها استعرضت الأمين العام للاتحاد، سمر نصار، أبرز منجزات العام 2022، والذي شهد العمل على عدة محاور رئيسة، في مقدمتها توسيع مصادر الدخل، والارتقاء بالإستراتيجية الفنية للمنتخبات الوطنية وقطاع الفئات العمرية، وتطوير العمل المالي والإداري.
كما أشارت نصار إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض الدعم المالي محلياً وخارجياً خلال العام 2022، فقد نجح الاتحاد عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات، ضمن رؤيته الإستراتيجية نحو الاستدامة المالية، ونهجه في توسيع أنشطته التسويقية واستثمار استضافة وتنظيم البطولات والمباريات النوعية، في تعزيز إيراداته التي ساهمت بتخفيض الرصيد الدائن وأعباء السيولة المالية والعجز المتراكم الذي انخفض بنسبة 61 % خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
 وتطرقت نصار الى موضوع المنحة الرأسمالية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وخطط الاتحاد للاستثمار منها خلال الفترة المقبلة وأهمها إقامة مبنى خدمات لملعب الكرامة لخدمة المنتخبات الوطنية والأندية الأردنية التي تشارك في البطولات الخارجي.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد، ومناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الهيئة العامة والهيئة التنفيذية، ومنها فتح قنوات مع الحكومة لبحث إيجاد دعم للأندية، والبحث عن تنظيم أفضل للبطولات، حيث بينت نصار أن الاجتماعات قائمة في هذا الأمر.   
وشهد الاجتماع المصادقة على التقريرين المالي والإداري للسنة المالية 2022، إلى جانب موازنة 2023، حيث أظهرت البيانات المالية أن إيرادات الاتحاد للعام 2022، بلغت 10 ملايين دينار، فيما بلغت المصاريف 11.6 مليون ليكون العجز مليونا وستمائة ألف دينار.
وشهد الاجتماع طلب أندية الدرجة الثانية من سمو الأمير علي بن الحسين إعادة النظر في قرار تقليص الدعم خلال منافسات الدوري، واقتصره على مبلغ 3 آلاف دينار بعد التلويح بعدم خوض مباريات الدوري.
 وشكرت أندية الدرجة الثانية عضو مجلس إدارة الاتحاد عامر أبو عبيد على دعمه للأندية بمبلغ 50 ألف دينار، وهو الأمر الذي دفع رئيس نادي الوحدات للتمني من أبو عبيد بضرورة عدم دعم الأندية بعيدا عن منظومة الاتحاد مباشرة، ليرد أبو عبيد أنه سيدعم كل أندية الوطن التي تحتاج لوقفة، فيما بينت نصار أن أبو عبيد لم يقدم الدعم لأندية الدرجة الثانية مباشرة ولكن قام برعاية الدوري من خلال إحدى شركاته.
وكان الاجتماع بدأ بالسلام الملكي، ثم الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة، على شهداء الحرب والعدوان الغاشم على الأهل في مدينة غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما استذكر الاتحاد العديد من القامات والرجالات الرياضية الراحلة، الذين فقدتهم المنظومة خلال الفترة الماضية ومنهم المرحوم عبد الحليم سمارة رئيس نادي الرمثا الأسبق وعضو الاتحاد سابقا، وتم خلال الاجتماع إطلاق تطبيق الاتحاد على الهواتف الذكية.
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