الأربعاء 05 تموز 2023
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الأمير علي يستقبل مدرب "النشامى" عموتة قبل تقديمه رسميا

سمو الأمير علي يستقبل المدرب المغربي حسين عموتة أمس -(من المصدر)
سمو الأمير علي يستقبل المدرب المغربي حسين عموتة أمس -(من المصدر)
عمان - استقبل سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم أمس، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المغربي حسين عموتة، للحديث عن مهمته المقبلة.اضافة اعلان
وتمنى سموه للمدرب الجديد، التوفيق في رحلته التدريبية المقبلة في الطريق نحو تحقيق إنجازات تلبي طموحات الشارع الرياضي المحلي.
ويقدم اتحاد كرة القدم اليوم، المدرب المغربي حسين عموتة مديرا فنيا للمنتخب الوطني للرجال، عند الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر الاتحاد، وسط حضور كبير متوقع لوسائل الإعلام المحلية والعربية.
وكان عموتة، قد وصل مساء أمس إلى العاصمة عمان، بعد انتهاء مهمته التدريبية مؤخرا مع فريق الجيش الملكي.
وسيعلن عموتة خلال المؤتمر الصحفي عن الطاقم المعاون له، في مهمته الأولى على صعيد المنتخبات بعيدا عن منتخب بلاده، على أن يقدمه لوسائل الإعلام كل من: الأمين العام للاتحاد سمر نصار ونائب رئيس الاتحاد مروان جمعة.
وكشفت مصادر مقربة من اتحاد الكرة لـ “الغد”، عن ترشيح المدرب الوطني عبد الله القططي لتعيينه ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وذلك بعد أن تم تداول اسمه مؤخرا في أروقة الاتحاد إلى جانب عدد من المدربين الوطنيين.
ويعد القططي أحد المدربين الذين أشرفوا على تدريب المنتخبات الوطنية للفئات العمرية في أكثر من مناسبة، إضافة إلى تحقيقه بطولة غرب آسيا للناشئين العام الماضي لأول مرة في تاريخ هذه الفئة السنية، علما بأنه سينهي خلال الأيام المقبلة دورة دبلوم الإدارة الرياضية.
وتولى القططي تدريب فريق معان في الموسم 2020، ونجح في قيادة الفريق بتحقيق المركز السابع في أول موسم لـ”ذئاب الجنوب”، حيث يعد هذا المركز هو الأفضل في مشاركات الفريق خلال المواسم الثلاثة الماضية.
ويعد عموتة البالغ من العمر 53 عاما، من أنجح المدربين العرب في الأعوام الماضية، حيث فاز بألقاب عدة مع السد القطري، إلى جانب تتويجه مؤخرا بلقب الدوري المغربي مع الجيش الملكي، وفوزه سابقا بلقب دوري أبطال أفريقيا مع الوداد البيضاوي، ولقب كأس الاتحاد الإفريقي مع الفتح الرباطي، ونيله لقب كأس أفريقيا للمحليين مع المنتخب المغربي.
وتنتظر المدرب المغربي الذي حل بديلا للمدرب العراقي عدنان حمد، مهمة ليست سهلة في سبيل تحقيق إنجاز كبير في نهائيات كأس أمم آسيا مطلع العام المقبل في قطر، إلى جانب بلوغه نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب الوطني لأول مرة في التاريخ.
ويبدأ عموتة مهمته التدريبية بخوضه مع المنتخب معسكرا خارجيا خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، وذلك بمواجهة المنتخب النرويجي في 17 من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ومواجهة منتخب أذربيجان في 22 من الشهر ذاته، إلى جانب استضافة الأردن دورة رباعية بمشاركة منتخبات قطر، إيران والعراق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
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