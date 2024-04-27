الأمير عمر: نسعى ليكون الأردن مركزا للرياضات الإلكترونية في المنطقة

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أكد سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، أن استراتيجية الاتحاد ترتكز على أن يصبح الأردن مركزا للرياضات الإلكترونية في المنطقة. ويأتي ذلك، في الوقت الذي أخذت فيه الرياضات الإلكترونية تحظى باهتمام عالمي كبير في الآونة الأخيرة.وقدم سموه خلال كلمة له في مؤتمر "مستقبل الرياضات الإلكترونية"، الذي يعقد في مدينة العقبة شرحا حول استراتجية الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية خلال الفترة (2023 - 2027)، والتي تم تشكيلها بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.وأكد سموه، أن قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من شأنه أن يوفر فرصا كبيرة للشباب الأردني من كلا الجنسين.وأشار سموه، إلى أن الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يركز في المقام الأول على تطوير الرياضة الإلكترونية، من خلال تدريب الرياضيين الأردنيين بأفضل الطرق لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم، وتجهيز مراكز تدريبية بأحدث التقنيات وأفضل المعدات والأجهزة في فئتها.كما يسعى الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، إلى زيادة قاعدة المدربين والحكام عبر دورات تدريبية دورية تقام تحت إشراف المتخصصين والمنظمات الرياضية الكبرى في مجال الألعاب الإلكترونية.وتحدث سموه، عن أهمية الشركاء في تعزيز قطاع الرياضة الإلكترونية في الأردن، وزيادة الاستثمار فيها مع نمو سريع يشهده هذا القطاع.ونظم المؤتمر في ساحة الثورة العربية الكبرى، من قبل مختبر الألعاب الإلكترونية، وهو إحدى مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وبالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ورابطة مصنعي الألعاب الإلكترونية، ومركز زين للرياضات الإلكترونية.وتم تشكيل لجنة الرياضات الإلكترونية، لتكون الهيئة الرسمية لهذا النوع من الرياضات في الأردن العام 2019، قبل أن تصبح اتحادا مؤقتا في العام الماضي.وأصبح الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، معترفا به في الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في العام 2020، ولدى الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية في العام الماضي. وخلال فترة زمنية قصيرة، نجح الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الصعد وذلك، بفضل بطلاته وأبطاله الذين حققوا نتائج مميزة في بطولات دولية وإقليمية.