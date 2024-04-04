الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمير فيصل يبارك للرياضيين المتأهلين إلى أولمبياد باريس

الامبر فيصل بن الحسين يترأس اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية الأردنية ( من المصدر)
الامبر فيصل بن الحسين يترأس اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية الأردنية ( من المصدر)
 بارك سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، تأهل خمسة رياضيين حتى الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم: رباعي التايكواندو جوليانا الصادق وراما أبو الرب، زيد مصطفى وصالح الشرباتي، إضافة إلى لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة.اضافة اعلان
وأكد سموه خلال ترأسه اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية الأردنية أول من أمس في مدينة الحسين للشباب، أهمية مواصلة العمل نحو تطوير الرياضة الأردنية، معرباً عن أمنياته بالتوفيق لجميع لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية في رحلتهم التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية.
ورحب سموه في بداية الاجتماع بممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المنظومة الرياضية الأردنية لمواصلة تحقيق الإنجازات  وعقدت اللجنة الأولمبية اجتماعا لمجلس إدارتها قبيل اجتماع الجمعية العامة، حيث تمت مناقشة مخرجات اللجنة للربع الأول من العام الحالي، والمبادرات التي تخدم البرامج والمشاريع الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للرياضة الأردنية، وأقيم عقب اجتماع الجمعية العامة، الإفطار السنوي للجنة الأولمبية الأردنية.
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