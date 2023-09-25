الأمير فيصل يتفقد بعثة الأسياد.. ومشوار منتخب التايكواندو ينطلق اليوم

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زار سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية أمس، مقر البعثة الأردنية في قرية اللاعبين الخاصة بدورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.والتقى الأمير فيصل بعدد من لاعبات ولاعبي المنتخبات الوطنية وأجهزتهم الفنية والطاقم الإداري بالبعثة، حيث اطلع على تحضيراتهم وتطلعاتهم من المشاركة الآسيوية.كما اطمأن سموه على التحضيرات الإدارية للبعثة، مؤكداً أن طواقم اللجنة الأولمبية الأردنية حريصة على توفير كافة احتياجات البعثة وتأمين سُبل الراحة للجميع.وأعرب سموه خلال زيارته عن ثقته الكاملة بالرياضيين الأردنيين، من أجل تحقيق أفضل النتائج والإنجازات في النسخة الحالية من دورة الألعاب الآسيوية.وضمن منافسات الملاكمة، تأهل لاعب المنتخب الوطني زياد عشيش، إلى ثمن نهائي منافسات وزن تحت 71 كغم، بفوزه على الإماراتي حسين الكندري، بالضربة القاضية في الجولة الأولى.وسيلتقي عشيش في دور الـ16 بعد غد الخميس مع اللاعب الياباني أوكازاوا.وأخفق لاعب المنتخب الوطني حذيفة عشيش، في المضي قدما بمنافسات وزن تحت 51 كغم، بخسارته في دور الـ32، أمام القيرغيزستاني نورزيغيت ديوشيباييف 5-0.وتستكمل اليوم الثلاثاء مشاركة المنتخب الوطني للملاكمة في الألعاب الآسيوية حيث سيلتقي اللاعب محمد أبو جاجة مع الفلبيني بالام كارلو في دور الـ 32 لمنافسات وزن تحت 57 كغم.يذكر انه سيتأهل في منافسات الرجال بأسياد هانغتشو صاحبي الميداليتين الذهبية والفضية إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة (باريس 2024).من ناحية ثانية، سيفتتح اللاعب زيد الحلواني اليوم الثلاثاء مشاركة المنتخب الوطني للتايكواندو في الدورة الآسيوية.وسيخوض الحلواني منافسات وزن تحت 63 كغم، حيث سيبدأ المنافسات من دور الـ 16 وسيلتقي خلاله الفائز من دور الـ32 بين الياباني سيرجيو سوزوكي والإماراتي حسن المسماري.وسيظهر في منافسات يوم غد الأربعاء كل من زيد مصطفى وصالح الشرباتي وجوليانا الصادق، حيث سيلتقي مصطفى في دور الـ16 مع الفائز من مواجهة دور الـ32 والتي تجمع القطري محمد شعلان والفيتنامي لي هونغ فوك، فيما سيلتقي الشرباتي في الدور ذاته مع الفائز من لقاء النيبالي “بارال” والأفغانستاني حُميد إسحاق فيما ستلتقي جوليانا الصادق في دور الـ16 مع الفائزة من نزال الفيتنامية باك تاهي تشيم والإيرانية ميليكا.وسيظهر في منافسات بعد غد الخميس كل من أنس الصادق والذي سيلتقي في دور الـ16 مع النيبالي جاكي ياداف، فيما ستلتقي اللاعبة راما أبو الرب مع اللاعبة الصينية زهو زيكي في الدور ربع النهائي.ويتطلع المنتخب الوطني للتايكواندو إلى مواصلة حصد الإنجازات والصعود إلى منصات التتويج بأكبر عدد من اللاعبين في دورة الألعاب الآسيوية الحالية.وتعتبر رياضة التايكواندو الرياضة الأردنية الأكثر حصداً للإنجازات في تاريخ الألعاب الآسيوية برصيد 24 ميدالية من بينها 3 ميداليات ذهبية و12 ميدالية فضية و9 ميداليات برونزية.على صعيد متصل، واصل المنتخب الوطني للمبارزة مشاركته في الدورة، حيث شهدت منافسات أمس إقامة فعاليات فردي سلاح السابر للرجال، ومثل المنتخب فيها كل من أسامة المصري وعبدالله الطحلة، وفردي سلاح الفلوريه والتي مثل المنتخب فيها اللاعبة رؤى المجالي.ولم تتمكن المجالي، من تخطي دور الـ16 وذلك بعد خسارتها أمام لاعبة هونغ كونغ تشان نوك بنتيجة 8-15.وودع اللاعب أسامة المصري المنافسات من دور الـ32، بعد خسارته أمام اللاعب السعودي عادل المطيري بنتيجة 12-15.وودع اللاعب عبدالله الطحلة من الدور التمهيدي بعد أن حقق فوزا وحيدا على السعودي عمر محمد بنتيجة 5-4 مقابل 4 خسائر.ويستكمل المنتخب الوطني للمبارزة مشاركته اليوم، حيث سيخوض اللاعب إياد عودة منافسات سلاح الإيبيه.إلى ذلك، افتتح منتخبا كرة السلة 3x3 للرجال والسيدات مشوارهما في منافسات الدورة، حيث حقق المنتخب الوطني للسيدات والمكون من اللاعبات ذكرى شحادة وماسا النوباني وجانسيت يالتشن وماريا وهاب الفوز على المنتخب الفلبيني بانسحاب الأخير.وسيلتقي منتخب السيدات في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الثالثة يوم غد الأربعاء مع منتخب منغوليا قبل أن يختتم لقاءاته في دور المجموعات يوم الجمعة بلقاء منتخب هونغ كونغ.وخسر المنتخب الوطني للرجال والمكون من اللاعبين عاكف الشياب ومحمود الهزايمة وأدهم الدجاني وعلي كنعان، مباراته الأولى أمام منتخب الفلبين بنتيجة 8-13، وسيلتقي لحساب المجموعة الأولى اليوم منتخب منغوليا، ويوم غد الأربعاء سيتواجه مع الصين تايبيه، قبل أن يختتم لقاءاته في الدور الأول بلقاء هونغ كونغ يوم الجمعة.ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي فيما ينتقل صاحبا المركزين الثاني والثالث للعب الملحق التأهيلي إلى ربع النهائي.