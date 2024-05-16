الجمعة 17 أيار 2024
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الأمير فيصل يرعى حفل افتتاح مقر الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية

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الأمير فيصل يرعى حفل افتتاح مقر الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية


 رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، الخميس، حفل افتتاح المقر الرئيسي للاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية.

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وحضر حفل افتتاح المقر في مجمع الملك الحسين للأعمال بالعاصمة عمان، سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية.


وأنشئ هذا المقر من قِبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بما يتوافق مع  أهداف الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027 التي أعدتها الوزارة لتوفير 3 آلاف فرصة عمل بالقطاع في السنوات الخمس القادمة ولإعداد 1500 لاعب محترف ومدرب معتمد واستقطاب شركات عالمية للاستثمار.


وأشار سمو الأمير عمر بن فيصل في كلمة له خلال حفل الافتتاح إلى أهمية المقر كمركز رسمي لتدريب لاعبي المنتخبات الوطنية، والذي سيساهم في تطوير اللعبة وزيادة قاعدة الممارسين للرياضات الإلكترونية في الأردن.


وثمن سموه جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤكداً أهمية الشراكة التي تجمع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية والوزارة والتي تندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.


وبين سمو الأمير أن هذا المقر يعكس التطلعات الكبيرة لتطوير الرياضة الإلكترونية في المملكة من خلال اتحاد الرياضات الإلكترونية والذي تأسس عام 2019.


واعتبر سموه أن هذا المقر الذي جُهز وفق المواصفات العالمية يمنح المنتخبات الوطنية أفضل وسائل التدريب والاستعداد، لافتاً إلى أنه سيكون نقطة تحول كبيرة للرياضات الإلكترونية في الأردن.


ولفت سمو الأمير عمر إلى أن الاتحاد سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى استضافة بطولات عربية وإقليمية مختلفة.


يذكر أن لجنة الرياضات الإلكترونية تشكلت عام 2019 لتكون الهيئة الرسمية لهذا النوع من الرياضات في الأردن قبل أن تصبح اتحاداً مؤقتاً في عام  2023.


وأصبح الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية معترفاً به في الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في عام 2020 ولدى الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية في عام 2023.


وخلال فترة زمنية قصيرة نجح الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الصعد، بفضل بطلاته وأبطاله الذين حققوا نتائج مميزة في بطولات دولية وإقليمية.

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