الأمير فيصل يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للتنس

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أشاد رئيس الاتحاد الدولي للتنس وعضو اللجنة الأولمبية الدولية ديفيد هاغرتي، بالتقدم الكبير الذي تشهده رياضة التنس المحلية في السنوات الأخيرة، بوجود مجموعة مميزة من اللاعبين الأردنيين الذين يتنافسون على الصعيد الدوليجاء ذلك خلال استقبال رئيس اللجنة الأولمبية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية الأمير فيصل بن الحسين له أول من أمس الجمعة، في زيارة أولى لهاغرتي للأردن، عقب تلقيه دعوة من اتحاد التنس المحلي لمتابعة منافسات بطولة غرب آسيا تحت 12 عاما.وعبر رئيس الاتحاد الدولي للتنس عن سعادته بمساعي اتحاد التنس لتطوير رياضته ونشرها بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية، مثمنا البرامج والمشاريع التي تعمل عليها اللجنة الأولمبية لنشر الرياضة والوصول بها إلى أعلى درجات التميز.واختتمت أمس بطولة غرب آسيا التي شهدت مشاركة 39 لاعبا ولاعبة مثلوا 8 منتخبات وهي: الأردن، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، السعودية وسورية، وبواقع 8 فرق لفئة الناشئين، فيما تشارك في منافسات الناشئات 5 فرق.ومثل المنتخب الوطني في هذه البطولة كل من اللاعبين واللاعبات: هند المجالي، بانا حسن، آية صوفيا غوكهشاو، ريان قعوار، عوني قبطي وعمر استنابولي.واختتمت أمس بطولة غرب آسيا التي شهدت مشاركة 39 لاعبا ولاعبة مثلوا 8 منتخبات وهي: الأردن، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، السعودية وسورية، وبواقع 8 فرق لفئة الناشئين، فيما تشارك في منافسات الناشئات 5 فرق.ومثل المنتخب الوطني في هذه البطولة كل من اللاعبين واللاعبات: هند المجالي، بانا حسن، آية صوفيا غوكهشاو، ريان قعوار، عوني قبطي وعمر استنابولي.