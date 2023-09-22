الجمعة 22 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الأمير فيصل يصل إلى هانغتشو لحضور حفل افتتاح "الألعاب الآسيوية"

الأمير فيصل لدى وصوله إلى مدينة هانغتشو -(من المصدر)
الأمير فيصل لدى وصوله إلى مدينة هانغتشو -(من المصدر)
  وصل سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية،  الجمعة، إلى مدينة هانغتشو الصينية، لحضور حفل افتتاح النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تُفتتح بشكلٍ رسمي اليوم السبت.اضافة اعلان
وتأتي زيارة الأمير فيصل، لمتابعة البعثة الأردنية ومساندة الرياضيين الأردنيين وتحفيزهم خلال المنافسات من أجل تحقيق الإنجازات، في الدورة التي تعتبر أهم الفعاليات الرياضية على المستوى القاري.
وكان في استقبال الأمير فيصل، سفير الأردن في الصين حسام الحسيني والأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، إلى جانب عدد من إداريي البعثة الأردنية.
ويشارك الأردن في نسخة هانغتشو بـ78 لاعبة ولاعب يُمثلون 15 رياضة هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة، والملاكمة، والمبارزة، والجولف، والجمباز، والجوجيتسو، والكراتيه، والألعاب الإلكترونية، والرماية، والتايكواندو، والترايثلون، ورفع الأثقال.
وستحظى لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، جوليانا الصادق، ولاعب المنتخب الوطني للملاكمة، محمد أبو جاجة اليوم، بشرف حمل العلم الأردني في حفل افتتاح الدورة الذي سيقام على أرضية ستاد هانغتشو الأولمبي.
وكانت الصادق قد توجت في شهر أيار (مايو) الماضي بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للتايكواندو والتي جرت في العاصمة الأذرية باكو.
كما تحمل الصادق ذهبية النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية والتي استضافتها العاصمة الإندونيسية جاكارتا عام 2018.
من جانبه، حقق اللاعب محمد أبو جاجة الميدالية البرونزية في بطولة العالم للملاكمة والتي جرت في العاصمة الأوزبكية طشقند في شهر نيسان (أبريل) الماضي، وكانت أول ميدالية تاريخية للأردن في بطولات العالم للملاكمة.
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