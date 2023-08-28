الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

الأمير فيصل يكرم أصحاب الإنجازات في الدورة العربية

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الأمير فيصل والأميرة عالية يتوسطان كبار الحضور في حفل التكريم أمس-(من المصدر)
عمان -_- كرم سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، أمس الاثنين، بطلات وأبطال المنتخبات الوطنية الذين حققوا إنجازات في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية والتي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 تموز (يوليو) الماضي.اضافة اعلان
وأشاد سمو الأمير فيصل بالإنجازات التي تحققت في دورة الألعاب العربية والجهود التي بذلتها المنتخبات الوطنية والاتحادات الرياضية وحرصها الدائم على رفع العلم الأردني في كبرى المحافل الرياضية. 
بدورها أكدت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، أهمية الإنجاز الذي تحقق في الجزائر وعكس مدى تطور الرياضة الأردنية في السنوات الأخيرة، إذ حصدت البعثة الأردنية 64 ميدالية بينها 18 ميدالية ذهبية و17 ميدالية فضية و29 ميدالية برونزية.
وشارك 132 لاعباً ولاعبة من المنتخبات الوطنية في نسخة بطولة الجزائر مثلوا 17 رياضة وهي: ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3 والملاكمة والمبارزة ورفع الأثقال والجودو والكراتيه والمصارعة وكرة الطائرة والسباحة والجمباز والشطرنج وكرة الطاولة وكرة اليد وكرة الهدف وألعاب القوى لذوي الهمم.
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