الأمير مرعد يتفقد المنتخب الوطني المشارك بالدورة الرياضية للمصابين العسكريين

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عمان - الغد - تفقد سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء - رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين المنتخب الأردني للمصابين العسكريين، الذي وصل أول من أمس إلى مدينة دوسلدورف الألمانية للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية للمصابين العسكريين “ألعاب إنفكتوس” التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 16 الشهر الحالي.وأكد سموه على ضرورة بذل أقصى الجهود للحصول على أفضل النتائج ورفع اسم الأردن عاليا، في هذا المحفل الرياضي الكبير، والبناء على ما تحقق من إنجازات لفريق الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين الذين تمكن من الظفر بالعديد من الميداليات الملونة في جميع مشاركاته السابقة منذ عام 2016.ودعا سموه بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الشريف ناصر بن ناصر، ومدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، والطاقم الفني والإداري إلى التحلي بالروح الرياضية والتعاون بين أعضاء المنتخب للاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة بالظهور على المستوى الدولي، واكتساب الخبرات التي تعزز من القدرات الرياضية للمصابين العسكريين ورفعطموحهم في الحياة.ويشارك فريق الهيئة المكون من 16 لاعبا في مسابقات رفع الأثقال، والتجديف، وألعاب القوى (الوثب، والجري، وسباق الكراسي المتحركة، ورمي القلة، ورمي القرص).