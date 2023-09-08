الأندية السعودية تنفق 957 مليون دولار على انتقالات اللاعبين الجدد

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أنفقت أندية الدوري السعودي لكرة القدم 957 مليون دولار قياسية على انتقالات اللاعبين الجدد، وفقا لتقرير صادر عن شركة ديلويت المتخصصة في مجال التدقيق المالي اليوم الجمعة.واحتل الدوري السعودي المرتبة الثانية بصافي إنفاق قدره 907 ملايين دولار وراء الدوري الإنكليزي (1.39 مليار دولار)، بعد استقطابه "94 لاعبا أجنبيا منهم 37 لاعبا من الدوريات الخمسة الكبرى" بحسب التقرير.وكان للدوري الإنكليزي الحصة الأكبر من حيث عدد اللاعبين المستقطبين وقيمة الإنفاق عليهم (312 مليون دولار).وفيما جنى الدوري الإنكليزي الممتاز 698 مليون دولار من بيع لاعبيه لدول أجنبية هذا الصيف، جاء نصفها تقريبا (312 مليون دولار) من الدوري السعودي.وتوزع إنفاق الدوري السعودي على شراء لاعبين آخرين من الدوري الفرنسي (148 مليون دولار)، الإيطالي (122 مليون دولار)، الإسباني (116 مليون دولار) والألماني (32 مليون دولار)، فضلا عن دوريات أخرى.وبلغ إجمالي إنفاق الدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية مجتمعة 6.10 مليار دولار في موسم هذا الصيف، بزيادة قدرها 1.25 مليار دولار مقارنة بموسم 2022: 4.85 مليار دولار.وأضاف تقرير ديلويت، أن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى سجلت زيادة في إنفاقها على الانتقالات لهذا الصيف باستثناء الدوري الإسباني.