الأندية تقدم أفضل الرباعين في بطولة المملكة لـ"الأثقال"

مصطفى بالو

قدمت أندية يرموك البقعة، حطين، اتحاد الشرطة، خريبة السوق، اليادودة، ومرصع، أفضل الرباعين، في بطولة المملكة المفتوحة لرفع الأثقال، التي شهدت تنافسا وسباقا مثير نحو الميداليات الملونة، في تحدي رفع الأثقال للنتر والخطف في مختلف الأوزان، التي احتضنتها صالة الكرامة بمدينة الحسين للشباب.

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وقال مدير البطولة عمر الخوالدة في رده على اسفسارات "الغد"،: "تسابق رباعو ورباعات الأندية في تقديم أفضل ما لديهم، في تحديات رفع الأثقال، وأظهرت مستويات لافتة لاقت إعجاب اللجنة الفنية، والتي خرجت بعدد وافر من الخامات لصفوف المنتخب الوطني، ونشكر الاندية والمدربين واللاعبين على هذه المستويات، والتي عكست مدى اهتمام الأندية، واجتهاد المدربين في صقل المواهب والخامات، والتي تصب في مصلحة الرياضة البدنية والعضلية".



وتابع: "ورغم أن البطولة فردية في سباق محموم بين اللاعبين واللاعبات، إلا أن نادي يرموك البقعة سيطر على مجموع الميداليات، حين نجح رباعوه ورباعاته بخطف 12 ميدالية منها 7 ذهب و 4 فضة وبرونزية، والأمن العام 3 ذهبيات، واليادودة ذهبيتان وفضية وبرونزيتين، وحطين ذهبيتين و3 فضيات، ، ومرصع ذهبيتين وخريبة السوق 2 برونز ".





نتائج الإناث



- وزن 54 كغم: الأولى سدين سعادة (يرموك البقعة)، حيث رفعت 54 كغم، 24 كغم خطف و 30 كغم نتر.



- وزن 49 كغم: الأولى فاطمة حناحنة (اليادودة)، حيث رفعت 95 كغم، 44 كغم نتر و 51 كغم نتر، وحلت بالمركز الثاني اميرة موسى (يرموك البقعة) ورفعت 42 كغم، 17 كغم نتر و 25 كغم نتر.



- وزن 55 كغم: فازت بالمركز الأول لانا الدعامسة (يرموك البقعة) ورفعت 122 كغم، 52 كغم نتر و 70 كغم نتر، وحلت بالمركز الثاني رحيمة حجازي (يرموك البقعة) ورفعت 102 كغم، 47 كغم نتر و 55كغم نتر، وحلت بالمركز الثالث هلا تيسير (اليادودة) ورفعت 40 كغم، 15 كغم نتر و 25 كغم نتر.



- وزن 64 كغم: فازت بالمركز الأول راما حجازي (يرموك البقعة) ورفعت 119 كغم، 54 كغم نتر 65 كغم نتر.



وزن 76 كغم: فازت بالمركز الأول غزل موسى (اليادودة) ورفعت 53 كغم، 23 كغم نتر و 30 كغم خطف.



- وزن 87 كغم، فازت بالمركز الأول هبة الغزو (الأممن العام) ورفعت 102 كغم، 45 كغم نتر و 57 كغم خطف.



فوق 87 كغم، فازت بالمركز الاول رولا خالد ورفعت 135 كغم، 60 كغم نتر و 75 كغم نتر، وحلت ثانيا شهد الحدايدة ورفعت 90 كغم، 40 كغم نتر و50 كغم خطف.





نتائج الذكور

- وزن 55 كغم: فاز بالمركز الأول براء الخوالدة (مرصع) ورفع 131 كغم، 60 كغم نتر و 71 كغم خطف، وحل بالمركز الثاني ياسر إبراهيم (حطين) ورفع 100 كغم، 45 كغم نتر و55 كغم خطف، فيما حل بالمركز الثالث عبدالرحمن حجازي (خريبة السوق) ورفع 100 كغم.



- وزن 61 كغم: حل بالمركز الأول ضياء الخوالدة (مرصع) ورفع 150 كغم، 70 كغم نتر و80 كغم خطف، وحل ثانيا محمد أبو حسنين (حطين) ورفع 125 كغم، 55 كغم نتر و 70 كغم خطف، وحل بالمركز الثالث زيد عبدالله (خريبة السوق) ورفع 85 كغم، 40 كغم نتر و 45 كغم خطف.



- وزن 67 كغم، حل بالمركز الاول ليث العيساوي (يرموك البقعة) ورفع 207 كغم، 92 كغم نتر و 115 كغم خطف، وحل ثانيا محمد أبو حميدان (يرموك البقعة) ورفع 195 كغم، 90 كغم نتر و105 كغم خطف، وجاء بالمركز الثالث قيس عبدالإله (اليادودة) ورفع 100 كغم، 50 كغم نتر و 50 كغم خطف.



- وزن 73 كغم : فاز زيد الجابري بالمركز الاول ورفع 237 كغم، حيث نتر 104 كغم، و133 كغم خطف، وحل ثانيا عبدالرحمن أبو جرار (حطين) ورفع 230 كغم، 110 كغم نتر و120 كغم نتر، فيما حل بالمركز الثالث حمزة أبو حميدان ورفع 180 كغم، 85 كغم نتر و95 كغم خطف.



- وزن 81 كغم، الأول ابراهيم أحمد إبراهيم (حطين) ورفع 165 كغم، 75 كغم نتر و90 كغم خطف.



- وزن 89 كغم، فاز بالمركز الأول محمود الفضيلات (يرموك البقعة) ورفع 140 كغم.

- وزن 96 كغم، فاز بالرموك الأول لاعب منتخب الأمن العام صهيب الفرارجة ورفع 230 كغم، 110 كغم نتر و120 كغم خطف.



- وزن 102 كغم، فاز بالمركز الأول خالد الجبور (اليادودة) ورفع 247 كغم، 110 كغم نتر و137 كغم خطف.



وزن 109 كغم، فاز بالمركز الأول عبدالله الكواملة ورفع 290 كفم، 140 كغم نتر و150 كغم خطف، وحل ثانيا احمد الكرنز (يرموك البقعة) ورفع 160 كغم، 80 كغم نتر و 80 كغم خطف.