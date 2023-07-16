الأهلي السعودي يتوصل لاتفاق مع رياض محرز

اضافة اعلان

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن نادي أهلي جدة العائد حديثا لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم توصل لاتفاق مع الجزائري الدولي رياض محرز للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "الرياضية" السعودية "سيتم توقيع العقود بعد اجتياز محرز نجم نادي ليستر سيتي الأسبق، البالغ من العمر 32 عاما، الفحوصات الطبية، وسيلتحق مباشرةً بمعسكر الأهلي الخارجي"، لكن دون الكشف عن مدة التعاقد أو القيمة المادية.وساهم محرز في تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي خلال موسم 2015-2016، وحصل في ذلك الموسم على جائزة أفضل لاعب.كما ساهم محرز خلال الموسم الماضي في تحقيق مانشستر سيتي أول لقب له في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات.وسبق أن أعلن الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول والحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشلسي.