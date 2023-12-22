الجمعة 22 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأهلي المصري يحقق برونزية مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه

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الأهلي المصري
حصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.اضافة اعلان

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62  والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .
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