الأهلي والحسين إربد يعودان للكرة النسوية عبر بوابة "الأولى"

مهند جويلس

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عمان- قررت 9 أندية المشاركة في مسابقة دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم، والتي ستنطلق في الثالث عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل حامل اللقب لدوري المحترفات، ويهبط صاحب المركز الأخير لدوري الدرجة الثانية للموسم المقبل حال إقامته.ويشارك في البطولة أندية عجلون، شباب بشرى، الراية، البتراء، الحسين إربد، الأهلي، العروبة، شفا بدران ودوقرة، على أن تقام قرعة البطولة يوم الاثنين المقبل في مقر اتحاد الكرة، وتبدأ فترة تسجيل اللاعبات في اليوم التالي وحتى العاشر من الشهر الحالي.وقرر النادي الأهلي العودة لمنافسات الكرة النسوية، بعد أن جمد النشاط نهاية الموسم الماضي، عقب تتويجه بلقب “المحترفات” للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بسبب مغادرة عدد كبير من لاعباته لفرق أخرى، ما أدى إلى غيابه عن منافسات الدوري مؤخرا، وعودته من دوري الأولى.وبدوره، يعود نادي الحسين إربد للمشاركة في بطولات الكرة النسوية، بعد زيارة قامت بها الدائرة النسوية في اتحاد الكرة مؤخرا للنادي، بهدف عودته مجددا للمنافسة، نظرا لاهتمام النادي في سنوات سابقة باللاعبات، وتصديره العديد منهن للمنتخبات الوطنية.ولم يتم تحديد مصير نادي الاستقلال الذي احتل المركز الخامس والأخير مؤخرا في بطولة دوري المحترفات، بعد جمعه نقطة واحدة فقط من 12 مباراة، بشأن تهبيطه من عدمه لدوري الأولى، بانتظار تحديد ذلك خلال اجتماعات مقبلة للدائرة النسوية.وكشف الاتحاد عن الجوائز المالية المقدمة للفرق التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى بدوري الأولى، بحيث يحصل حامل اللقب على 5000 دينار، فيما ينال صاحب المركز الثاني على 3000 دينار، مقابل حصول صاحب المركز الثالث على ما قيمته 2000 دينار.وحدد الاتحاد بعض القوانين المتعلقة بالبطولة، ومنها مشاركة اللاعبات من مواليد 2008 فما دون، إلى جانب السماح لكل ناد بتسجيل 4 لاعبات كحد أقصى من اللاعبات المنتهية عقودهم، أو ستقوم أنديتهم بتحريرهن التي سبق مشاركتهن مع أندية المحترفات لموسم 2023، فيما يقدم الاتحاد دعما ماليا بقيمة 4000 دينار للأندية المشاركة في البطولة منذ موسمين على الأقل.