الإثنين 25 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الأهلي والحسين إربد يعودان للكرة النسوية عبر بوابة "الأولى"

تتويج فريق الأهلي بلقب دوري المحترفات الموسم الماضي 2022 - (من المصدر)
تتويج فريق الأهلي بلقب دوري المحترفات الموسم الماضي 2022 - (من المصدر)
عمان- قررت 9 أندية المشاركة في مسابقة دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم، والتي ستنطلق في الثالث عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل حامل اللقب لدوري المحترفات، ويهبط صاحب المركز الأخير لدوري الدرجة الثانية للموسم المقبل حال إقامته.اضافة اعلان
ويشارك في البطولة أندية عجلون، شباب بشرى، الراية، البتراء، الحسين إربد، الأهلي، العروبة، شفا بدران ودوقرة، على أن تقام قرعة البطولة يوم الاثنين المقبل في مقر اتحاد الكرة، وتبدأ فترة تسجيل اللاعبات في اليوم التالي وحتى العاشر من الشهر الحالي.
وقرر النادي الأهلي العودة لمنافسات الكرة النسوية، بعد أن جمد النشاط نهاية الموسم الماضي، عقب تتويجه بلقب “المحترفات” للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بسبب مغادرة عدد كبير من لاعباته لفرق أخرى، ما أدى إلى غيابه عن منافسات الدوري مؤخرا، وعودته من دوري الأولى.
وبدوره، يعود نادي الحسين إربد للمشاركة في بطولات الكرة النسوية، بعد زيارة قامت بها الدائرة النسوية في اتحاد الكرة مؤخرا للنادي، بهدف عودته مجددا للمنافسة، نظرا لاهتمام النادي في سنوات سابقة باللاعبات، وتصديره العديد منهن للمنتخبات الوطنية.
ولم يتم تحديد مصير نادي الاستقلال الذي احتل المركز الخامس والأخير مؤخرا في بطولة دوري المحترفات، بعد جمعه نقطة واحدة فقط من 12 مباراة، بشأن تهبيطه من عدمه لدوري الأولى، بانتظار تحديد ذلك خلال اجتماعات مقبلة للدائرة النسوية.
وكشف الاتحاد عن الجوائز المالية المقدمة للفرق التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى بدوري الأولى، بحيث يحصل حامل اللقب على 5000 دينار، فيما ينال صاحب المركز الثاني على 3000 دينار، مقابل حصول صاحب المركز الثالث على ما قيمته 2000 دينار.
وحدد الاتحاد بعض القوانين المتعلقة بالبطولة، ومنها مشاركة اللاعبات من مواليد 2008 فما دون، إلى جانب السماح لكل ناد بتسجيل 4 لاعبات كحد أقصى من اللاعبات المنتهية عقودهم، أو ستقوم أنديتهم بتحريرهن التي سبق مشاركتهن مع أندية المحترفات لموسم 2023، فيما يقدم الاتحاد دعما ماليا بقيمة 4000 دينار للأندية المشاركة في البطولة منذ موسمين على الأقل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
358379360_274943148448578_4994013553573579200_n

الوحدة الإماراتي لم ييأس من محاولة استقطاب الشناينة

منذ1 ساعة
المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة - (من المصدر)

تغييرات متوقعة على تشكيلة "النشامى".. وتحديد موعد التدريبات

منذ1 ساعة
333876368_5617770011666367_1825881937969497026_n

يزن عرب مهدد بعقوبة قاسية بسبب تصرف غير لائق

منذ1 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للبادل كرم حتاملة - (من المصدر)

مشاركة تاريخية أولى لمنتخب "البادل" بالبطولة العربية

منذ2 ساعة
فريق الحسين إربد لكرة القدم - (من المصدر)

الصريح يواجه الطيبة.. سحاب يلتقي البقعة.. والحسين إربد يستضيف عمان اف سي

منذ2 ساعة
الأمير فيصل يتوسط أفراد البعثة الأردنية المشاركة في الألعاب الآسيوية -(من المصدر)

الأمير فيصل يتفقد بعثة الأسياد.. ومشوار منتخب التايكواندو ينطلق اليوم

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

توقف المشاريع الوطنية!

محمود الخطاطبة |اليوم

التسهيلات والنمو والودائع وما علاقتنا؟

يوسف محمد ضمرة |اليوم

ألمانيا تتطهر من المحرقة / الهلوكوست

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاتصالات بين الشركات والهيئة

سلامة الدرعاوي |اليوم

تعديل وزاري.. بين الصعوبة وخيبة أمل الاختيار!

نضال المجالي |اليوم

ميل يا غزيل!

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات | منذ2 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات |24 أيلول 2023
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
 