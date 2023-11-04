السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأهلي والسلط يحشدان نجومهما للتتويج بلقب "كأس اليد"

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لاعب الأهلي علي جعارة يحاول اختراق دفاع السلط في لقاء سابق- (من المصدر)
عمان – الغد– كثف فريقا السلط والأهلي من تحضيراتهما الفنية لخوض المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة اليد لموسم 2023، والتي تبدأ أحداثها عند الساعة السادسة من مساء يوم بعد غد، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث ينتظر أن تحفل هذه المواجهة بالندية والقوة بين الفريقين نظرا لتطلعاتهما إلى إضافة لقب جديد إلى الكثير من الألقاب التي تحصل عليها الفريقان طيلة مشوارهما في اللعبة.اضافة اعلان
وخلال الأيام الماضية وبعد أن أنهى الفريقان مشاركتهما في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى، دخلا في تحضيرات مكثفة ركز فيها الجهازان الفنيان على تجهيز اللاعبين بأفضل صورة بعد دراسة مكامن القوة والضعف عند كل فريق، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يشارك الفريقين بكامل نجومهما الذين شاركوا في منافسات الدوري، خصوصا اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، والذين يعول عليهم الجهاز الفني كثيرا في مثل هذه المباريات القوية والحاسمة.
فريق السلط حامل لقب النسخة الأخيرة والذي يشرف على تدريباته المدرب العراقي ربيع الدليمي، سيدفع بأوراقه الفنية كافة، سعيا للمحافظة على لقبه من جهة وتعويض فقدانه للقب الدوري هذا الموسم من جهة ثانية، ومن أبرز اللاعبين الذين سيشاركونه في قمة الكأس: (محمود الهنداوي وأحمد عبدالكريم وعيسى قطيشات ويزيد قطيشات ومعتصم الدبعي والمحترف التونسي بلحاج، وحارس المرمى يوسف العياصرة).
أما فريق الأهلي والذي استرد لقب دوري الدرجة الأولى مؤخرا، فيشرف على تدريباته المدرب طلال عبد الكريم، وقد عمل على تجهيز لاعبيه الذين سيخوضون هذه المواجهة وهم: (معاذ طه وأحمد الأنصاري وخالد عزالدين وأحمد باسم وعبد الرحمن العقرباوي والمحترف التونسي أنيس محمد، وحارس المرمى إبراهيم أبو رمان)، والفريق يسعى إلى إضافة لقب جديد هذا الموسم بعد أن حقق لقب بطولة الدوري 2023.
الفريقان استحقا التأهل إلى المباراة النهائية، حيث فاز السلط على فريق الحسين إربد في الدور قبل النهائي بنتيجة 30-25، وقبل ذلك كان تغلب على فريق وادي السير في الدور ربع النهائي بنتيجة 49-30، بينما فاز الأهلي على فريق القوقازي بنتيجة 43-32، في الدور ربع النهائي، وتجاوز عقبة العربي في الدور قبل النهائي بنتيجة 33-31.
وقرر الاتحاد الأردني إلغاء مظاهر الاحتفال في المباراة النهائية واقتصارها فقط على مراسم التتويج، وذلك تضامنا مع الأهل في قطاع غزة.
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