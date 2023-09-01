الأحد 03 أيلول 2023
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لقاءان مهمان في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد اليوم

الأهلي والسلط يخضعان لاختبارين قويين أمام العربي والحسين

كرة اليد
كرة اليد

يخضع فريقا السلط والأهلي إلى اختبارين حقيقيين في الجولة السادسة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك عندما يلتقي فريق الأهلي نظيره فريق العربي عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ثم يلتقي فريق السلط نظيره فريق الحسين إربد عند الساعة الثامنة مساء.

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ويتطلع فريقا الأهلي والسلط إلى مواصلة تحقيق انتصاراتهما في منافسات الدوري، والبقاء في صدارة الترتيب العام للفرق قبل أن يلتقيا معا في الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري.


ويقف فريقا الأهلي والسلط حاليا في صدارة الترتيب العام للفرق برصيد 10نقاط، بعد أن حققا الفوز في كافة مبارياتهما السابقة، وهما الفريقان الوحيدان اللذان ضمنا التواجد في المرحلة الثانية من الدوري (المربع الذهبي).


وعلى الجانب الآخر يعتبر فريقا العربي والحسين إربد الفرصة مواتية أمامهما لعرقلة الأهلي والسلط من خلال تحقيق الفوز والتقدم نحو التأهل إلى المربع الذهبي، حيث يحتل الفريقان حاليا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ومن هنا ينتظر أن تحفل هاتين المباراتين بكامل الندية والإثارة، وسط توقعات بحضور جمهور كبير من محبي وعشاق الفرق الأربعة.


وكانت لقاءات الجولة السادسة قد انطلقت أمس من خلال إقامة مباراتين، حيث التقى فريقا الكتة وكفرسوم، كما التقى فريقا القوقازي ويرموك الشونة.


إلى ذلك تبدأ لقاءات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى يوم الجمعة المقبل عندما يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا الكتة والقوقازي عند الساعة الثامنة مساء، ويلتقي يوم السبت المقبل في صالة الحسن بإربد فريقا الحسين إربد ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا العربي وكفرسوم عند الساعة الثامنة مساء.


وتشهد منافسات الدوري حاليا منافسة قوية بين أغلب الفرق التي تسعى لضمان التواجد في المربع الذهبي باستثناء فريقا الأهلي والسلط، خصوصا وأن فريقا كفرسوم والكتة يمتلكان حظوظ التأهل إلى المربع الذهبي، وهما يمتلكان 4 نقاط، بينما ما يزال فريقا القوقازي ويرموك الشونة يقبعان بالمركز الأخير برصيد خال من النقاط.


ويقام دوري الدرجة الأولى وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة حيث يتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة. 


وكان المنتخب الوطني للشباب قد خاض ثلاث مباريات في مشاركته بدوري الدرجة الأولى، حيث حقق الفوز في مباراتين على فريقي القوقازي ويرموك الشونة، وخسر مباراته أمام فريق السلط.


ويخوض المنتخب الوطني للشباب مباراته الرابعة يوم الاثنين المقبل، وذلك عندما يلاقي فريق الكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

 

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