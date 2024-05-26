الأهلي والعين يصنعان فرحة عربية في ليلة تاريخية

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مدن- صنع الأهلي المصري والعين الإماراتي، يوما كرويا عربيا بامتياز، بعدما تربعا على عرض أندية افريقيا وآسيا.وأحرز الأهلي لقب دوري أبطال افريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بعد فوز في إياب النهائي على الترجي التونسي بهدف نظيف أول من أمس، بعدما كان لقاء الذهاب في تونس قد انتهى بالتعادل 0-0.وحقق الأهلي الذي توج باللقب للعام الثاني تواليا والرابع في الأعوام الخمسة الأخيرة، رقماً قياسياً أسطورياً بالحفاظ على نظافة شباكه للمباراة العاشرة توالياً (900 دقيقة) بعدما كان الترجي صاحب الرقم بـ(825 دقيقة).وبات المدير الفني السويسري مارسيل كولر سادس مدرب يتوج باللقب في مناسبتين متتاليتين بقيادته الأهلي إلى منصة للتويج للعام الثاني توالياً، بعد الكونجولي الديمقراطي سيلستين تامبوي مع مازيمبي (1967 و1968)، والراحل الأرجنتيني أوسكار فيلوني (1989 أسيك النيجيري، 1990 الرجاء المغربي)، البرتغالي مانويل جوزيه (2005 و2006 مع الأهلي)، التونسي معين الشعباني (2018 و2019 مع الترجي) والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني (2020 و2021 مع الأهلي)، بينما يبقى مانويل جوزيه أكثر المدربين تتويجاً باللقب برصيد أربع مرات.وحصد كولر اللقب الثامن مع الأهلي بعد 101 مباراة مشرفاً فيها على الفريق، كما حقق الأهلي رقماً قياسياً بلعب 22 مباراة في المسابقة متتالية من دون خسارة.واختير مدافع الاهلي أكرم توفيق أفضل لاعب في المباراة، وعلق قائلا "تتويجي بجائزة رجل المباراة بمنزلة تتويج لجهود كل اللاعبين على مدار موسم بالكامل الذي كلله الفريق بالفوز باللقب وإسعاد الملايين من جماهيره". وأضاف "اللقب مستحق والجماهير دائمًا ما تكون كلمة السر في الانتصارات والفوز بالبطولات". وفي المقابل، أعرب المدرب البرتغالي للترجي ميجيل كاردوسو عن خيبته، معترفاً بخبرات المنافس "لكن فريقي لا يستحق الهزيمة. بالطبع كنت أرغب في الفوز والتتويج وهذا أمر بديهي، إنما لتحقيق هذا الإنجاز ينبغي احترام الفريق المنافس على نحو كبير جداً، كذلك أن نكون على قدر المسؤولية".وأضاف: "بصراحة، لاعبو الأهلي أحكموا سيطرتهم على وسط الملعب، كما تجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء لنا رافضاً اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد".وتابع: "مواجهة فريق بحجم الأهلي في النهائي القاري تحد كبير، ومواجهة شديدة الصعوبة، لكننا كنا نملك الثقة الكبيرة لكسب الرهان بالقاهرة والحظوظ كانت متساوية بين الفريقين، لكن عوامل الأرض والجمهور والحكم دعمت الأهلي".أما العين، فأحرز لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد اكتسح ضيفه يوكوهاما مارينوس 5-1، أول من أمس، في إياب النهائي، بعدما انتهى مباراة الذهاب بفوز الفريق الياباني 2-1.وحجز العين المقعد الرابع الأخير لقارة آسيا في مونديال الأندية 2025 بصيغته الموسعة، حيث لحق بالهلال السعودي، أوراوا ردي دايموندز الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.كما بات أول وآخر من يتوج بلقب دوري أبطال آسيا بصيغتها الجديدة التي دشنت في 2003، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة عن إطلاق دوري أبطال آسيا للنخبة في 2025.وقال مدربه الأرجنتيني هرنان كريسبو الذي استلم مهامه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وسط حشد من اللاعبين المبتهجين أثناء حديثه للصحفيين: "من الصعب حقا وصف المشاعر".وأضاف "نحن نستحق هذا اللقب. كنا غير مرشحين في كل مرة كنا نخوض ربع النهائي ونصف النهائي وحتى المباراة النهائية"، موضحا "في البداية لم يؤمن أحد بنا وقد فعلنا ذلك. هؤلاء الرجال، هؤلاء اللاعبون فعلوا شيئا كبيرا".وفي المقابل، بدا المدرب الأسترالي ليوكوهاما مارينوس هاري كيويل غاضبا جدا، وقال: "لسنا سعداء بما حدث الليلة. لذلك مرة أخرى، سنستخدم هذا كوقود وسنعمل على تفادي حدوثها مرة أخرى، وسنمضي قدما لأننا سنعود أقوى خصوصا في المرة المقبلة".-(وكالات)