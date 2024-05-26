 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأهلي والعين يصنعان فرحة عربية في ليلة تاريخية

1716734921356245900
لاعبو الأهلي بعد تتويجهم أبطالا لدوري أبطال افريقيا أول من أمس -(من المصدر)
مدن- صنع الأهلي المصري والعين الإماراتي، يوما كرويا عربيا بامتياز، بعدما تربعا على عرض أندية افريقيا وآسيا.
وأحرز الأهلي لقب دوري أبطال افريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بعد فوز في إياب النهائي على الترجي التونسي بهدف نظيف أول من أمس، بعدما كان لقاء الذهاب في تونس قد انتهى بالتعادل 0-0.اضافة اعلان
وحقق الأهلي الذي توج باللقب للعام الثاني تواليا والرابع في الأعوام الخمسة الأخيرة، رقماً قياسياً أسطورياً بالحفاظ على نظافة شباكه للمباراة العاشرة توالياً (900 دقيقة) بعدما كان الترجي صاحب الرقم بـ(825 دقيقة).
وبات المدير الفني السويسري مارسيل كولر سادس مدرب يتوج باللقب في مناسبتين متتاليتين بقيادته الأهلي إلى منصة للتويج للعام الثاني توالياً، بعد الكونجولي الديمقراطي سيلستين تامبوي مع مازيمبي (1967 و1968)، والراحل الأرجنتيني أوسكار فيلوني (1989 أسيك النيجيري، 1990 الرجاء المغربي)، البرتغالي مانويل جوزيه (2005 و2006 مع الأهلي)، التونسي معين الشعباني (2018 و2019 مع الترجي) والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني (2020 و2021 مع الأهلي)، بينما يبقى مانويل جوزيه أكثر المدربين تتويجاً باللقب برصيد أربع مرات.
وحصد كولر اللقب الثامن مع الأهلي بعد 101 مباراة مشرفاً فيها على الفريق، كما حقق الأهلي رقماً قياسياً بلعب 22 مباراة في المسابقة متتالية من دون خسارة.
واختير مدافع الاهلي أكرم توفيق أفضل لاعب في المباراة، وعلق قائلا "تتويجي بجائزة رجل المباراة بمنزلة تتويج لجهود كل اللاعبين على مدار موسم بالكامل الذي كلله الفريق بالفوز باللقب وإسعاد الملايين من جماهيره". وأضاف "اللقب مستحق والجماهير دائمًا ما تكون كلمة السر في الانتصارات والفوز بالبطولات". وفي المقابل، أعرب المدرب البرتغالي للترجي ميجيل كاردوسو عن خيبته، معترفاً بخبرات المنافس "لكن فريقي لا يستحق الهزيمة. بالطبع كنت أرغب في الفوز والتتويج وهذا أمر بديهي، إنما لتحقيق هذا الإنجاز ينبغي احترام الفريق المنافس على نحو كبير جداً، كذلك أن نكون على قدر المسؤولية".
وأضاف: "بصراحة، لاعبو الأهلي أحكموا سيطرتهم على وسط الملعب، كما تجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء لنا رافضاً اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد".
وتابع: "مواجهة فريق بحجم الأهلي في النهائي القاري تحد كبير، ومواجهة شديدة الصعوبة، لكننا كنا نملك الثقة الكبيرة لكسب الرهان بالقاهرة والحظوظ كانت متساوية بين الفريقين، لكن عوامل الأرض والجمهور والحكم دعمت الأهلي".
أما العين، فأحرز لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد اكتسح ضيفه يوكوهاما مارينوس 5-1، أول من أمس، في إياب النهائي، بعدما انتهى مباراة الذهاب بفوز الفريق الياباني 2-1.
وحجز العين المقعد الرابع الأخير لقارة آسيا في مونديال الأندية 2025 بصيغته الموسعة، حيث لحق بالهلال السعودي، أوراوا ردي دايموندز الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.
كما بات أول وآخر من يتوج بلقب دوري أبطال آسيا بصيغتها الجديدة التي دشنت في 2003، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة عن إطلاق دوري أبطال آسيا للنخبة في 2025.
وقال مدربه الأرجنتيني هرنان كريسبو الذي استلم مهامه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وسط حشد من اللاعبين المبتهجين أثناء حديثه للصحفيين: "من الصعب حقا وصف المشاعر".
وأضاف "نحن نستحق هذا اللقب. كنا غير مرشحين في كل مرة كنا نخوض ربع النهائي ونصف النهائي وحتى المباراة النهائية"، موضحا "في البداية لم يؤمن أحد بنا وقد فعلنا ذلك. هؤلاء الرجال، هؤلاء اللاعبون فعلوا شيئا كبيرا".
وفي المقابل، بدا المدرب الأسترالي ليوكوهاما مارينوس هاري كيويل غاضبا جدا، وقال: "لسنا سعداء بما حدث الليلة. لذلك مرة أخرى، سنستخدم هذا كوقود وسنعمل على تفادي حدوثها مرة أخرى، وسنمضي قدما لأننا سنعود أقوى خصوصا في المرة المقبلة".-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1716745715314

لاعب ريال مدريد السابق ميشيل سالغادو يزور البترا

منذ 27 دقيقة
1716733548316157700

الفرا.. مصممة أزياء تبعث الحياة بأثواب تراثية بلمسات عصرية

منذ 45 دقيقة
1716732340296115800

لاعبان يزينان التشكيلة الجديدة لمواجهتي طاجكستان والسعودية

منذ 52 دقيقة
1716646934164883800

قوة "اتحادية" ضاربة تجعله أكبر المرشحين للظفر بـ "المحترفات"

منذ 53 دقيقة
1716726690555861900

40 ميدالية ملونة حصيلة "المصارعة الأردنية" مع ختام البطولة العربية

منذ 55 دقيقة
1716736978846384600

رصيد نقطي تاريخي للبطل.. عز الدين الأكثر مشاركة.. و23 مدربا قادوا 12 فريقا

منذ 57 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأعين الغافية عن الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

خطاب لا يمثل الفلسطينيين (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

لا تمت مرة أخرى يا زياد

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاستقلال بين الإنجاز والتحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

قرار "العدل الدولية" من الناحية القانونية والتطبيقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

آخر راكب!

نضال المجالي |اليوم

هيمنة الصين الاقتصادية

رعد التل |اليوم

دوري صعب والقادم أصعب

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات | منذ1 ساعة
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات | منذ1 ساعة
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات | منذ22 ساعة
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
العطلة

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض
 