السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأهلي يخطف نقطة من الرمثا في دوري المحترفين

صراع على الكرة بين لاعب الرمثا بشار ذيابات ولاعب الأهلي بهاء الشملتي - (تصوير: أمجد الطويل)
صراع على الكرة بين لاعب الرمثا بشار ذيابات ولاعب الأهلي بهاء الشملتي - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان- خطف فريق الأهلي نقطة ثمينة من ضيفه الرمثا بالتعادل بهدف لمثله، في ختام الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وسجل هدف الرمثا الوحيد المهاجم الشاب عز الدين أبو عاقولة عند الدقيقة 23 من زمن المباراة، فيما أحرز لاعب الأهلي يزن الغرابلة عند الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.
واستعاد الرمثا المركز الرابع وبرصيده 13 نقطة، متقدما بفارق المواجهات والأهداف على شباب الأردن صاحب المركز الخامس، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الأهلي عند 8 نقاط بالتشارك مع فرق الجليل، مغير السرحان وسحاب في المراكز الأخيرة.
وشهدت المباراة اعتراضات عديدة على حكم اللقاء من قبل الأجهزة الفنية للطرفين، إلى جانب تعطل اللوحة الإلكترونية وعدم معرفة الوقت بدل من الضائع وتبديلات اللاعبين. 
وأسفرت الجولة العاشرة فوز شباب الأردن على مغير السرحان (2-1)، وتعادل معان مع شباب العقبة، والفيصلي مع الحسين إربد بالنتيجة ذاتها (1-1)، وتخطي السلط نظيره الجليل (1-0)، واكتساح الوحدات نظيره سحاب (4-0).
تشكيلة الفريقين 
الأهلي: ربيع عز الدين، ليث أبو رحال، فيفيان كوا آسي، علي حجبي (محمد مشة)، ماهر مروان، أحمد إلياس، محمد عز الدين (بيخوذ سعيدوف)، بهاء الشملتي، إباء الرمحي (يزن الغرابلة)، إبراهيم الجوابرة وخالد الدردور (البشير سيدي).
المدير الفني: عماد رشاد 
الرمثا: مالك شلبية، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن الدرايسة، أحمد المغربي، حسين الرشدان، المعتصم بالله الزعبي، خالد عواقلة (عمر أبو عاقولة)، بشار الذيابات (عبد الله المنيص)، علي العزايزة، عز الدين أبو عاقولة (مؤمن الساكت) وهاشم الخالدي (الهادي سالم). 
المدير الفني: وسيم البزور 
الحكام: أحمد فيصل، قيس خميس، أحمد الحتو وبكر الهباهبة رابعا.
الإنذارات: حسين الرشدان (الرمثا) ماهر مروان، إبراهيم الجوابرة، يزن الغرابلة، ليث أبو رحال (الأهلي) 
سيناريو الأهداف 
- رفع لاعب الرمثا علي العزايزة كرة بالمقاس من الجهة اليمنى، ليجد زميله عز الدين أبو عاقولة في مواجهة المرمى مسددا الكرة بقوة في الشباك (23).
- نفذ لاعب الأهلي أحمد إلياس ركلة ركنية، تابعها البديل يزن الغرابلة برأسه قوية في الشباك (90).
فرص المباراة 
- سدد إلياس كرة من مسافة بعيدة هزت الشباك من الخارج (14).
- أطلق الرشدان كرة صاروخية علت عارضة الأهلي (16).
- ضرب الجوابرة كرة برأسه لم تعرف طريق المرمى (25).
- راوغ العزايزة دفاعات الأهلي مسددا كرة ملتفة بجانب المرمى (32).
- رفع إلياس ركنية على رأس المدافع فيفيان على العارضة (42).
- أهدر الخالدي فرصة ثمينة لتعزيز النتيجة بتسديد الكرة فوق المرمى من مسافة قريبة (45).
- تصدى شلبية لرأسية فيفيان على دفعتين وأبعدها الدفاع (56).
- مرت رأسية إلياس بعيدة عن الخشبات الثلاث رغم قربه من المرمى (71).
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