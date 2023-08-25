السبت 26 آب 2023
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الأهلي يستقبل الجليل وسحاب يواجه السلط في دوري المحترفين

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لاعب سحاب أحمد أبو كبير يحاول المرور من لاعب السلط مقداد عارف في لقاء سابق - (من المصدر)
عمان - تختتم اليوم منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024، قبل أن تخضع الفرق لفترة راحة اخلال لأسابيع المقبلة، لإتاحة المجال أمام المنتخب الوطني لخوض مباراتين وديتين أمام النرويج وأذربيجان.اضافة اعلان
ويستقبل الأهلي ضيفه الجليل عند الساعة السابعة مساء على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، فيما يقابل سحاب نظيره السلط على ستاد عمان الدولي عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
وأسفر اليوم الأول من الجولة عن فوز الرمثا على شباب الأردن بثلاثية نظيفة، فيما تجاوز الحسين إربد نظيره معان بهدف دون مقابل. وأقيمت أمس مباراتان لحساب الجولة ذاتها، حيث التقى شباب العقبة ومغير السرحان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، فيما احتضن ستاد عمان قمة الجولة بين الوحدات والفيصلي.
الأهلي - الجليل
يعيش فريقا الأهلي والجليل ظروفا متشابهة قبل لقاء الليلة، ولا يبتعدان عن بعضهما البعض من ناحية الرصيد النقطي، إلى جانب تعادلهما بهدف لمثله في بطولة الدرع الماضية، علما بأن لقاء الليلة هو الأول بينهما بدوري المحترفين. 
ويمني المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد النفس بتحقيق الفوز الأول في البطولة، والانطلاق نحو تحقيق الهدف المشترك لكلا الفريقين بالاستمرار بين الكبار لموسم آخر، بعد صعودهما الموسم الماضي سوية من دوري الدرجة الأولى. 
ويملك الأهلي في جعبته نقطة واحدة من تعادل وخسارتين، ومن المتوقع أن يعتمد رشاد في لقاء الليلة على كل من ربيع عز الدين، بهاء الشملتي، مروان الشحري، كوا فيفيان آسي، محمد دهشان، إباء الرمحي، أحمد إلياس، يزن دهشان، إبراهيم الجوابرة، خالد الدردور والبشير سيدي.
وعلى الطرف الآخر، يأمل المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة، كسر سلسلة التعادلات التي يواصلها الفريق منذ بداية البطولة، بعد تعادله في المباريات الماضية جميعها، حاصدا حتى اللحظة 3 نقاط.
وتنحصر خيارات العبابنة بعدد من اللاعبين أبرزهم رأفت الربيع، محمود مشعل، طلال الحواري، محمود الطالب، يوسف حسان، محمد العدوان، عبيدة النمارنة، محمد النجادات، صاموائيل أوليفيرا، عدي شديفات ونبيل خرشاش.
سحاب - السلط
على الرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بفريق سحاب، إلا أنه ما زال صامدا أمام العقبات التي تواجهه، وآخرها تغيير الجهاز الفني بتعيين المدرب فهد الجلاد خلفا لأمجد أبو طعيمة.
ويأمل الجلاد تحقيق أفضل انطلاقة مع سحاب الذي سبق له وأن تجاوز السلط بثنائية في بطولة الدرع الأخيرة، إلا أن النتيجة الأعرض التي تلقاها سحاب من السلط تاريخيا وبنتيجة 1-7 كان الجلاد العام 2020، كان الجلاد مذنبا كغيره فيها.
ومن المتوقع أن يواصل الجلاد اعتماد على الأسماء التي شاركت في المباريات الماضية بصفة أساسية، والممثلة بكل من منذر الزعبي، عمر قنديل، رواد أبو خيزران، خالد الردايدة، إيهاب الخوالدة، ورد البري، أحمد طنوس، محمد الرازم، زيد أبو عابد، أحمد العيساوي وأحمد أبو كبير. 
ويتذيل السلط جدول الترتيب بعد خسارته جميع مبارياته ببطولة الدوري، وهو ما يقلق المدرب السوري للفريق عماد خانكان قبل فترة التوقف المقبلة، مع مطالبات جماهيرية منه ومن اللاعبين بصناعة شيء ما في لقاء اليوم ومحاولة الإبتعاد عن قاع الترتيب.
ويعتمد خانكان في تشكيلته الأساسية على كل من قتيبة دعسان، زيد جابر، محمد مصطفى، عبد الله المناصرة، عصام سميري، خليل بني عطية، محمد غانم، سيف الدين البشابشة، مقداد عارف، عبد الله الشعيبات وعدي القرا.
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