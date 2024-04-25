الأهلي يسعى لقتل طموح مازيمبي.. والترجي لإخماد انتفاضة صن داونز

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مدن - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية اليوم إلى "ستاد القاهرة الدولي"، والذي سيكون مسرحا لمواجهة فريقي الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي عند الساعة 11 مساء، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.ويحل فريق الترجي الرياضي التونسي ضيفا ثقيلا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي عند الساعة 9 مساء في ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، حيث يتطلع الترجي إلى اقتناص بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال بعد فوزه ذهابا في ملعب "رادس" بهدف نظيف.وبات الترجي مطالبا في الخروج بنتيجة إيجابية أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك صن داونز لبلوغ نهائي دوري الأبطال بعد غيابه عنه منذ نسخة العام 2019، كما سبق أن حقق الترجي نتائج إيجابية في معقل صن داونز بفوزه بنتيجة 2-1 بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال العام،2021 كما تعادلا من دون أهداف في مرحلة المجموعات العام 2001.ويسعى الترجي بقيادة مديره الفني البرتغالي ميجيل كاردوزو إلى مواصلة عروضه الجيدة والحفاظ على نظافة الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في دوري الأبطال، حيث يتسلح الترجي بتألق حارس مرماه الواعد أمان الله مميش، والذي لعب دورا كبيرا في تقدم الفريق التونسي بدوري الأبطال بجانب خبرات، ياسين مرياح، محمد توجاي، غيلان الشعلالي، ونشاط حسام تقا ورودريجو ويان ساس.ويأمل صن داونز بطل الدوري الأفريقي بقيادة مدربه رولاني موكوينا، في تحقيق الفوز على حساب الترجي وتعويض خسارته لقاء الذهاب والتأهل إلى نهائي البطولة القارية لأول مرة منذ نسخة العام 2016.من جانبه، يبحث فريق الأهلي المصري عن التأهل الخامس تواليا إلى نهائي دوري الأبطال حين يستقبل مازيمبي الكونغولي في "ستاد القاهرة"، بعد تعادلهما سلبا في الكونغو.ويعول الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على خبراته الطويلة في دوري الأبطال، ودعم جماهيره للتأهل لنهائي البطولة.وتلقى الأهلي دفعة معنوية كبيرة، بعدما شارك في التدريبات الجماعية الأخيرة له بعض العائدين من الإصابة؛ أمثال اللاعبين إمام عاشور والمالي أليو ديانج وحارس المرمى محمد الشناوي وحسين الشحات، الذي سيخوض اللقاء مرتديا واقيا في الوجه.ويعتمد كولر على تألق حارسه المميز مصطفى شوبير مع خبرات محمود كهربا وعمرو السولية، وعلي معلول وظهور الوافد الجديد وسام أبو علي.في المقابل، يأمل مازيمبي بتحقيق نتيجة إيجابية في ضيافة الأهلي وربما تحقيق فوزه الأول على حساب "حامل اللقب" في عقر داره، حيث يقود الفريق الكونغولي المدرب السنغالي لامين ندياي الذي يتسلح بالثنائي الهجومي فيليبي كوينزمبي وجويل بيا بجانب الأداء السريع لمازيمبي في الخط الأمامي لهز شباك الأهلي.وسمحت الجهات الأمنية بحضور 50 ألف متفرجا لمتابعة المباراة المفصلية للأهلي في "ستاد القاهرة"، حيث يسعى الأهلي إلى تمديد رقمه القياسي وتحقيق اللقب رقم 12 في تاريخه، إذ يتصدر قائمة أكثر الفرق تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا. -(وكالات)