الأهلي يسعى لملامسة اللقب من بوابة العربي

بلال الغلاييني

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عمان - يسعى فريق الأهلي إلى حسم الموقعة التي تجمعه مع ضيفه فريق العربي عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب في الجولة الثالثة من منافسات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، حيث الفوز يضع الأهلي على بعد خطوة من استرداد اللقب، فهو يملك حاليا 17 نقطة من دون التعرض لأي خسارة، ومستفيدا من الفوز الذي ترجمه على منافسه التقليدي فريق السلط في الجولة الماضية بفارق هدف واحد 27-28، في الوقت الذي يرى فيه فريق العربي هذه المواجهة مناسبة وفرصة ثمينة للبقاء في دائرة المنافسة والتقدم خطوة مهمة للظفر باللقب، وهو يدخل أجواء هذه الموقعة برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفريق فوزين مهمين في المربع الذهبي على حساب السلط والحسين إربد.ويوم أمس،حقق فريق السلط فوزا كبيرا على ضيفه الحسين إربد بنتيجة 41-30، في صالة الأمير سمية.وراتفع رصيد السلط إلى 15 نقطة بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد الحسين عند النقطة الثامنة.إلى ذلك تبدأ لقاءات مرحلة الإياب من المربع الذهبي يوم السبت 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عندما يلتقي فريقا العربي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويوم الثلاثاء 10 من الشهر ذاته يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وفي اليوم الذي يليه يلتقي فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.ويوم السبت 14 من الشهر ذاته، يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، وفي اليوم الذي يليه تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لقاء العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، قبل أن تختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء 18 من الشهر ذاته من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط والتي تبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.ويذكر أن المنتخب الوطني للشباب يشارك في لقاءات المربع الذهبي بنتائج غير محتسبة، وذلك ضمن برنامج إعداده للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل.أما بالنسبة لمرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، فيقف فريق كفرسوم في صدارة الفرق برصيد 8 نقاط، بعد الجولة الأولى لهذه المرحلة، ويأتي بعده فريق الكتة برصيد 6 نقاط، ثم بالمركز الثالث فريق القوقازي برصيد 4 نقاط، فيما تأكد هبوط فريق يرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية بعد أن بقي رصيده خاليا من النقاط.وتستأنف لقاءات هذه الجولة يوم الجمعة المقبل، عندما يلتقي فريقا الكتة ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بالصالة ذاتها فريقا القوقازي وكفرسوم عند الساعة الثامنة مساء.ويشارك المنتخب الوطني للناشئين في هذه المرحة بنتائج غير محتسبة، وذلك استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث خاض المنتخب الوطني أول من أمس مباراته الثانية أمام فريق الكتة وانتهت لمصلحته بنتيجة 29-26.