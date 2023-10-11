الأهلي يقترب من الظفر بلقب "دوري اليد"

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عمان - الغد - اقترب فريق الأهلي من الظفر بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد الفوز المثير الذي حققه على فريق الحسين إربد بنتيجة 26-23، وذلك في المباراة التي جرت اليوم الأربعاء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات مرحلة الإياب لمنافسات المربع الذهبي.الأهلي رفع رصيده إلى 20 نقطة، وبقيت له مباراتين أمام العربي 13 نقطة والسلط 17 نقطة، في الوقت الذي ابتعد فيه الحسين عن المنافسة على اللقب منذ انطلاق المربع الذهبي، حيث بقي رصيده 8 نقاط.ويلتقي يوم السبت المقبل فريقا السلط والحسين، فيما يلتقي يوم الأحد المقبل فريقا الأهلي والعربي