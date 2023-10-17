الأهلي يواجه السلط في ليلة تتويجه بلقب "دوري اليد"

بلال الغلاييني

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عمان - يتوج فريق الأهلي بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، عقب المواجهة التي تجمعه مع فريق السلط، في ختام منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والتي تبدأ عند الساعة السادسة من مساء اليوم، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب (الجولة الأخيرة من مرحلة الإياب للمربع الذهبي).الأهلي تمكن من حسم صراع المنافسة على اللقب في الجولة الماضية، بعد أن تفوق على فريق العربي بنتيجة 26-25، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، بينما بقي فريق السلط بالمركز الثاني برصيد 21 نقطة، ثم جاء فريق العربي بالمركز الثالث برصيد 13 نقطة، وجاء فريق الحسين إربد بالمركز الرابع برصيد 8 نقاط.هذا بالنسبة لفرق المربع الذهبي، والتي تأهلت إليه بعد ختام المرحلة الأولى من منافسات الدوري، والتي أقيمت وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة بمشاركة الفرق الثمانية، بينما شهدت مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، احتلال فريق كفرسوم المركز الخامس برصيد 12 نقطة، وجاء بعده بالمركز السادس فريق الكتة الذي جمع 8 نقاط، فيما هبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية فريقا القوقازي الذي جمع 4 نقاط، ويرموك الشونة الذي بقي متذيلا للترتيب العام بالمركز الأخير من دون نقاط.لقاءات الدوري شهدت إثارة ومنافسة قوية بين الفرق، وخصوصا الفرق التي سعت للظفر باللقب، حيث بقيت معالم القمة معلقة حتى الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الإياب للمربع الذهبي، قبل أن يحسمهما الأهلي لمصلحته وسط منافسة شديدة خصوصا من منافسه فريق السلط، وقبله كان فريق العربي يدخل على خط المنافسة منذ بداية المربع الذهبي، بعد أن حقق الفوز على السلط وتعادل مع الأهلي، إلى جانب فوزه على فريق الحسين إربد في مباراتين، بينما اكتفى فريق الحسين بتواجده بالمربع الذهبي وابتعاده عن دائرة الخطر من المرحلة الأولى، وهذا ما كان يسعى إليه منذ بداية الدوري، بعد أن واجهته صعوبات كادت أن تحرمه من المشاركة في الدوري.ويذكر أن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الحالي 2023، قد شهدت مشاركة منتخبي الشباب والناشئين، حيث شارك منتخب الشباب في لقاءات المرحلة الأولى، والمربع الذهبي (الذهاب والإياب)، بينما شارك منتخب الناشئين في لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، وذلك ضمن برامجهما التدريبية الخاصة بمشاركاتهما الرسمية، حيث يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفنبر) المقبل بمشاركة 10 منتخبات عربية، بينما يشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية المقررة صيف العام المقبل، وهي البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم، علاوة على خطة الاتحاد بالاعتماد على هذا المنتخب ليكون المنتخب الأول في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد اهتمامات واسعة من خلال المعسكرات التدريبية، والبطولات التي سيشارك فيها.