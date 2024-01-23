الأوراق البديلة تدق أبواب المنتخب الوطني أملا بفرصة أمام البحرين

مهند جويلس

الدوحة- يخوض المتخب الوطني لكرة القدم الأربعاء، مرانه الأخير على ملعب العقلة في مدينة لوسيل، قبل مواجهة الختام في دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، أمام المنتخب البحريني غدا عند الساعة الثانية والنصف مساء على ستاد خليفة الدولي.

وتعد مواجهة البحرين، فرصة ثمينة للمدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة فرصة ثمينة لإراحة عدد من اللاعبين، والاعتماد على آخرين لم يحظوا بالوقت الكافي في 180 دقيقة سابقة أمام ماليزيا وكوريا الجنوبية.

وتتعدد الخيارات الهجومية والدفاعية التي من الممكن أن يعتمد عليها عموتة، من أجل وضع جميع اللاعبين في الجاهزية المطلوبة استعدادا للأدوار المقبلة، لا سيما بعد ضمان المنتخب التأهل للدور الثاني بنسبة كبيرة، دون أن تتبلور هذه السمة بصفة رسمية.

ومن أبرز اللاعبين المتاحين أمام عموتة من أجل البدء بهم بصفة أساسية، اللاعب أنس العوضات، والذي أبدى بلاء حسنا في المباراة الأولى أمام ماليزيا، عندما صنع الهدف الرابع لزميله موسى التعمري بطريقة ملفتة، إلى جانب سرعته واختراقاته المميزة التي تربك المدافعين.

وتعد مواجهة البحرين أيضا فرصة لظهور محمد أبو زريق "شرارة" أو مهند أبو طه، كما من الممكن منح الهداف التاريخي للمنتخب الوطني حمزة الدردور فرصة كافية للعب من أجل إثبات حضوره، بعد أن غاب في المباراة الثانية، وحضر لدقائق قليلة في المباراة الأولى، علما بأنه أكثر اللاعبين المتواجدين حاليا في قائمة المنتخب مشاركة عبر التاريخ بواقع 124 مباراة دولية، 62 شارك خلالها كبديل.

ويقام المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة البحرين اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث سيظهر عموتة برفقة أحد اللاعبين، للحديث عن تطلعات وجاهزية المنتخب للمباراة، على أن يقام التدريب الرئيسي والنهائي للمنتخب عند الساعة الواحدة والنصف مساء على ملعب العقلة، مقر إقامة تدريبات المنتخب الوطني منذ بداية البطولة.

وسيكشف عموتة اليوم عن هدفه من مباراة البحرين، والتي سيتحدد من خلالها منافسه في الدور المقبل، إذ يسعى للخروج بالنتيجة التي قد تخدم مسيرته في البطولة، مع التركيز على ضرورة التأهل بنتيجة إيجابية، والدخول في المباراة بالدور الثاني بحالة معنوية جيدة.

وأصبحت قائمة المنتخب للبطولة تضم 25 لاعبا بعد استبعاد نور الدين الروابدة بداعي الإصابة، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.

بدوره، أعلن الاتحاد الآسيوي عن تعيين الإماراتي عمر آل علي حكما لإدارة مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره البحريني يوم غد، وهو الحكم الدولي البالغ من العمر 36 عاما، الذي كان ضمن الطاقم التحكيمي العربي الذي أدار عددا من مباريات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 صيف العام الماضي في الأرجنتين.

خفايا في الدوحة

- انقسمت آراء الجماهير الأردنية القادمة لمؤازرة المنتخب الوطني في مهمته الآسيوية، حول أهمية الفوز في لقاء البحرين وأثره على هوية المنافس في الدور المقبل، البعض فضل فوز المنتخب من أجل مواصلة النتائج الإيجابية والتأهل كمتصدر عن المجموعة، بغض النظر عن مواجهة اليابان المحتملة، والبعض الآخر فضل التعادل شريطة فوز كوريا الجنوبية على ماليزيا بهدف مواجهة السعودية، وآخرون فضلوا الخسارة بهدف مواجهة قطر.

- جماهير المنتخب الوطني بدأت رفع سقف الطموحات في البطولة القارية، وتريد من المنتخب أن يصل لأدوار غير مسبوقة، وتمنى مشجعون بأن يقوم المنتخب بإنجاز تاريخي على غرار ما فعلته قطر في النسخة السابقة، بعد أن كانت غير مرشحة للمنافسة على اللقب وحصلت عليه بالأراضي العربية.

- ثمن اللاعب نور الدين الروابدة على حسابه الخاص عبر منصة "انستجرام" وقفة الجماهير الأردنية معه بعد تعرضه للإصابة، وقام بالاعتذار لكل شخص تواصل معه للاطمئنان على صحته، مشيرا إلى أن إصابته بكسرين بالضلع الخامس والسادس في الصدر بمباراة ماليزيا، وسيغيب على إثرهما حتى نهاية البطولة، وأكد أنه فخور بتمثيل المنتخب ولو في مباراة واحدة، مع تمنياته بالاستمرار حتى النهاية، إلا أن قدر الله شاء غير ذلك، وختم: "بإذن الله النشامى قدها". وتفيد المعلومات بأن اللاعب سيبقى مع الفريق حتى نهاية مشواره بالبطولة.

- شجعت النتائج الطيبة للمنتخب الوطني في المباراتين السابقتين، على توافد أعداد جماهيرية أكبر بالمباريات المقبلة للمنتخب، إلى جانب قدوم عدد جيد من المشجعين إلى خلال الساعات الماضية، وهناك عدد كبير من المشجعين بدأوا يفكرون بالسفر إلى الدوحة من أجل مؤازرة "النشامى" في الدور التالي.

- تألق عدد من لاعبي المنتخب الوطني دفع بعض الأندية السؤال عن الفرق التي يمثلها بعض اللاعبين، جماهير الهلال السعودي وخلال الساعات الماضية طالبت بالتعاقد مع الموهبة الأردنية موسى التعمري، فيما تشير مصادر خاصة إلى مشاورات بين لاعب أردني وناد ينشط في الدوري الفرنسي.

- أشادت صحافة شرق آسيا بالمدافع عبد الله نصيب "ديارا" ومدى قوته في الدفاع عن مرمى فريقه أمام كوريا الجنوبية، وإيقافه لأحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي هيونج مين سون.

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