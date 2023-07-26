الأوضاع الاقتصادية تحد من مشاركة السائقين في سباقات السيارات ‏

وتطورت سباقات عدة، منها سباقات السرعة والدرفت، وكان من أهم محاور نجاحها وجود عامل الإثارة والمنافسة وقوة أداء المتسابقين على حلبة السباق، ما أثار انتباه الجماهير، وأدى إلى ازدياد أعدادها، وأصبحت السباقات من السباقات الأكثر اهتماماً لدى محبي "عالم المحركات"، وسرعان ما تم تفعيل وإعادة إنعاش سباقات الكارتنغ، التي تعد المدرسة الحقيقة لمتسابق رياضة السيارات.
وبات المتسابق الأردني علامة فارقة في الوطني العربي في معظم السباقات من جانب، وعلى الجانب الآخر يبحث سائقون، عن إثبات ذواتهم محليا وعربيا، ولا بد للسائقين من إعادة النظر فيما يخصهم، وتوفير الأجواء المناسبة لهم من أجل تحقيق الإنجازات، ويبدو أن مسألة الدعم المادي هي السبب المحوري في تقدمهم أو تأخرهم في السباقات.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تسود المنطقة، باتت مشاركة عدد من المتسابقين في السباقات تواجه صعوبات، كما أن عدم توفر الدعم المادي لهم، أصبح يشكل عائقا كبيرا للحد من مشاركتهم في هذه السباقات.
وقال بطل سباقات السرعة غيث وريكات لـ:"الغد" "أصبح المتسابق الأردني رقما صعبا على خريطة الشرق الأوسط ويثبت ذاته في معظم السباقات، شاركت الأسبوع الماضي في سباق السرعة الثالث ضمن بطولة لبنان الذي أقيم في مدينة جونية، وأقيم السباق على الطريق العام، وليس على حلبة مخصصة، كسباق العقبة للسرعة، وشارك في السباق 91 متسابقا من لبنان، وكنت أنا المتسابق الأردني الوحيد، واستطعت أن أحقق المركز الخامس، والمنافسة في السباق لم تكن سهلة، التجربة كانت جديدة بالنسبة لي على الطريق العام المخصص للسباق، شاركت في السباق على نفقتي الخاصة من ميزانية الشركات الداعمة، وإن المشاركة في السباقات الخارجية مكلفة جدا، حيث إن التكلفة مرتفعة من حيث شحن السيارة وتذاكر الطيران والإقامة للفريق المرافق، لكن حققت ما أتطلع اليه وكنت ضمن العشرة الأوائل".
وكان بطل الأردن للراليات سلامة القماز، صرح لـ"الغد": الآن بات الأمر مختلفا، افتح المجال أمام نجلي فيصل وفايز للمشاركة في الراليات المحلية على أمل المشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات، سأقوم بالمشاركة في بعض الراليات، والأولوية لنجلي، رياضة السيارات الأردنية أصبحت تضم عناصر شبابية كثيرة دعونا نفسح المجال لهم لإثبات ذاتهم، لإتحاحة الفرصة أمام الشركات الراعية لدعمهم لمواكبة مشوارهم في عالم المحركات الآلية".
وأكد بطل سباقات السرعة المتسابق حسام سالم لـ" الغد، أن تحديد مشاركته في السباقات تتم بناء على ميزانيته وتحديد السباقات التي سيشارك فيها بالتنسيق مع الداعمين، حيث يعمل كسائق محترف ويتطلع إلى تحقيق إنجازات تتماشى مع إمكاناته.
وقالت بطلة سباقات السرعة الصاعدة ميرا ترزي: "علمتني رياضة السيارات أشياء كثيرة اكتسبتها في الدرجة الأولى من والدي، وقمت بتطبيقها في السباقات، المشاركة النسوية في رياضة السيارات، أخذت في التطور حيث يزداد شيئا فشيئا عدد المشاركات في سباقات رياضة السيارات، أتطلع إلى أن أحظى بدعم يمكنني من تطوير نفسي على حلبة السباقات".