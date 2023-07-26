الخميس 27 تموز 2023
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الأوضاع الاقتصادية تحد من مشاركة السائقين في سباقات السيارات ‏

السائق غيث وريكات خلال مشاركته في سباق السرعة اللبناني الأسبوع الماضي .- (من المصدر)
السائق غيث وريكات خلال مشاركته في سباق السرعة اللبناني الأسبوع الماضي .- (من المصدر)
عمان - يأمل سائقو الصف الأول أو سائقو "الظل" إلى مواكبة مشوارهم في عالم ‏رياضة السيارات، خاصة في بطولة الشرق الأوسط للراليات، وسباق السرعة والدرفت الشرق أوسطية ، في ظل السرعة الكبيرة التي ‏يمضي بها  "قطار التطوير"، من دون توقف في رياضة السيارات من أجل الوصول إلى مرتبة متقدمة.‏اضافة اعلان
وتطورت سباقات عدة، منها سباقات السرعة والدرفت، وكان من أهم محاور نجاحها وجود عامل الإثارة والمنافسة وقوة ‏أداء المتسابقين على حلبة السباق، ما أثار انتباه الجماهير، وأدى إلى ازدياد أعدادها، وأصبحت السباقات من السباقات الأكثر اهتماماً ‏لدى محبي "عالم المحركات"، وسرعان ما تم تفعيل وإعادة إنعاش سباقات الكارتنغ، التي تعد المدرسة الحقيقة لمتسابق رياضة ‏السيارات. 
وبات المتسابق الأردني علامة فارقة في الوطني العربي في معظم السباقات من جانب، وعلى الجانب الآخر يبحث سائقون، عن إثبات ذواتهم ‏محليا وعربيا، ولا بد للسائقين من إعادة النظر فيما يخصهم، وتوفير الأجواء المناسبة لهم من أجل تحقيق الإنجازات، ويبدو أن مسألة ‏الدعم المادي هي السبب المحوري في تقدمهم أو تأخرهم في السباقات‎.‎
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تسود المنطقة، باتت مشاركة عدد من المتسابقين في السباقات تواجه صعوبات، كما أن عدم توفر ‏الدعم المادي لهم، أصبح يشكل عائقا كبيرا للحد من مشاركتهم في هذه السباقات‎.‎
وقال بطل سباقات السرعة غيث وريكات لـ:"الغد" "أصبح المتسابق الأردني رقما صعبا على خريطة الشرق الأوسط ويثبت ذاته في معظم ‏السباقات، شاركت الأسبوع الماضي في سباق السرعة الثالث ضمن بطولة لبنان الذي أقيم في مدينة جونية، وأقيم السباق على ‏الطريق العام، وليس على حلبة مخصصة، كسباق العقبة للسرعة، وشارك في السباق 91 متسابقا من لبنان، وكنت أنا المتسابق ‏الأردني الوحيد، واستطعت أن أحقق المركز الخامس، والمنافسة في السباق لم تكن سهلة، التجربة كانت جديدة بالنسبة لي على الطريق ‏العام المخصص للسباق، شاركت في السباق على نفقتي الخاصة من ميزانية الشركات الداعمة، وإن المشاركة في السباقات الخارجية ‏مكلفة جدا، حيث إن التكلفة مرتفعة من حيث شحن السيارة وتذاكر الطيران والإقامة للفريق المرافق، لكن حققت ما أتطلع اليه وكنت ‏ضمن العشرة الأوائل".‏
وكان بطل الأردن للراليات سلامة  القماز، صرح لـ"الغد": الآن بات الأمر مختلفا، افتح المجال أمام نجلي فيصل وفايز للمشاركة ‏في الراليات المحلية على أمل المشاركة في بطولة الشرق الأوسط للراليات، سأقوم بالمشاركة في بعض الراليات، والأولوية لنجلي، ‏رياضة السيارات الأردنية أصبحت تضم عناصر شبابية كثيرة دعونا نفسح المجال لهم لإثبات ذاتهم، لإتحاحة الفرصة أمام الشركات ‏الراعية لدعمهم لمواكبة مشوارهم في عالم المحركات الآلية".‏
وأكد بطل سباقات السرعة المتسابق حسام سالم لـ" الغد، أن تحديد مشاركته في السباقات تتم بناء على ميزانيته وتحديد ‏السباقات التي سيشارك فيها بالتنسيق مع الداعمين، حيث يعمل كسائق محترف ويتطلع إلى تحقيق إنجازات تتماشى مع إمكاناته‎.‎
وقالت بطلة سباقات السرعة الصاعدة ميرا ترزي:  "علمتني رياضة السيارات أشياء كثيرة اكتسبتها في الدرجة ‏الأولى من والدي، وقمت بتطبيقها في السباقات، المشاركة النسوية في رياضة السيارات، أخذت في التطور حيث يزداد شيئا فشيئا عدد ‏المشاركات في سباقات رياضة السيارات، أتطلع إلى أن أحظى بدعم يمكنني من تطوير نفسي على حلبة السباقات".‏
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