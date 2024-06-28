“الأولمبية الدولية” تشيد بالصادق وتستعرض تأثيرها الاجتماعي على الرياضة

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أشادت اللجنة الأولمبية الدولية، بنجمة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق، كواحدة من ألمع اللاعبات المؤثرات في الرياضة على كافة المستويات، لما حققته من إنجازات على الساحة العالمية.واستعرضت اللجنة الاولمبية الدولية عبر موقعها الإلكتروني، أبرز إنجازات الصادق كحصولها على الميدالية الذهبية الأولى على المستوى العربي في منافسات التايكواندو بدورة الألعاب الآسيوية 2018، والميدالية الفضية في بطولة آسيا للتايكواندو التي أقيمت في مدينة هو شي منه العام 2019، والميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة الجائزة الكبرى جولة موسكو في آب (أغسطس) من العام نفسه.وتطرقت اللجنة الاولمبية الدولية إلى التحديات الاجتماعية التي تغلبت عليها الصادق للوصول إلى القمة، لتصبح نموذجا يحتذى به للفتيات في وطنها، مذكرة بأنها عازمة على فتح آفاق جديدة، من خلال مشاركتها أولمبياد باريس 2024.وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية، إلى أن عدم تأهل الصادق لدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو العام 2016، كان دافعا لها للمثابرة والاجتهاد، ما جعلها تصل الآن إلى أرفع المستويات، وأكدت أن دعم لجنة التضامن الأولمبي وتوفير الدعم المطلوب للصادق ساهم في توفير سبل النجاح الجيد من خلال برامج تدريبية متقدمة، والمشاركة في بطولة دولية، أدت إلى صقل مهاراتها وتحقق نتائج مميزة، لتصبح شخصية رئيسية في المساعدة على تغيير المواقف تجاه الفتيات الصغيرات.وقالت الصادق لموقع اللجنة الأولمبية الدولية: “لقد كنت سعيدة عندما تم إبلاغي بدعم لجنة التضامن الأولمبي، إنه أمر مميز بالنسبة لي، ووفر الدعم المالي، تأهلت لأولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد باريس 2024 بفضل هذه المنحة التي أحدثت تحولا كبيرا في رحلتي الأولمبية، إضافة إلى المساعدة في الارتقاء بتدريبي إلى مستويات جديدة”.وأوضحت: “قمت بتطوير نفسي أكثر لتحقيق أهدافي، والتغلب على التحديات الاجتماعية وتغيير المفاهيم، كفتاة رياضية عربية، وضعت هدفا في حياتي، ويجب علي تحقيق حلمي، أشعر بالفخر، وأريد أن أكون مصدر إلهام لبنات بلدي”.وأكملت: “تأتي إلي الكثير من الفتيات، ويعربن عن رغبتهن في السير على خطاي، والمشاركة في بطولات دولية، وأنا بدوري أقوم بتشجيعهن، ويجب التنويه إلى بعض المعتقدات المجتمعية السائدة التي تعطي انطباعا خاطئا عن ممارسة الفتيات لرياضة التايكواندو، حيث يعتقد البعض، بأن رياضة التايكواندو غير مناسبة للفتيات كونها لعبة قتالية، وهذا مع الأسف معتقد خاطئ، ممارسة الفتاة للألعاب القتالية أمر لا يعيبها أو يؤثر عليها بشكل أو بآخر، بل على العكس، فهي ظاهرة إيجابية مكتملة الجوانب”.وختمت: “هدفي الآن يتمحور في تحقيق ميدالية ذهبية أولمبية، كي أساهم في انتشار الرياضة في الأردن، طموحي لا حدود له، وأتلقى دعما كبير من أفراد عائلتي، وهم وراء نجاحي في تحقيق الإنجازات بعدما استطعت الوصول للعالمية، وأريد أن أصبح أول أردنية تقوم بتحقيق إنجاز في الأولمبياد”.