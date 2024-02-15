"الأولمبية" تبحث مع مختصين أميركيين تطوير رياضة المصارعة

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التقت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، مع ثلاث جهات أميركية رائدة برياضة المصارعة تزور المملكة بدعوة من الاتحاد الأردني للمصارعة.وحضر الاجتماع ممثلين عن الجهات الثلاث وهي: Wrestling for Peace وWrestle Like A Girl وTitan Mercury Wrestling Club، إلى جانب رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة محمد العواملة.وتأتي زيارة هذه الجهات الثلاث من أجل التباحث مع الاتحاد الأردني للمصارعة لتطوير هذه الرياضة في المملكة، وتشجيع الفتيات على ممارستها ودعمهن من خلال برامج ومشاريع مستقبلية.ورحبت "السعيد"، بالوفد الذي يزور الأردن وعبرت عن تقديرها لهم ورغبتهم في العمل مع الاتحاد الأردني للمصارعة لرفع مستوى الاهتمام برياضة المصارعة الأردنية وزيادة القاعدة وتطوير الرياضة وتشجيع الفتيات على ممارستها.من جانبه، أشار رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، محمد العواملة، إلى أهمية هذه الزيارة من أجل تبادل الخبرات وتحسين مستوى رياضة المصارعة في الأردن والتي تأتي ضمن مساعي الاتحاد في فتح قنوات الاتصال مع الجهات والمنظمات التي تعنى بتطوير رياضة المصارعة على مستوى العالم.