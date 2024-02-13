"الأولمبي" أمام تجربة ثرية في بطولة غرب آسيا

يحيى قطيشات

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عمان – ينتظر المنتخب الأولمبي لكرة القدم، تجربة ثرية وغنية من الناحية الفنية، تتمثل بمشاركته في بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاما، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من الثامن عشر ولغاية السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) المقبل، بمشاركة منتخبات السعودية، العراق، الكويت، الإمارات، “مصر وأستراليا وكوريا الجنوبية” كضيوف شرف، إضافة الى المنتخب الأولمبي.ويتوقع أن يستفيد المنتخب الأولمبي من هذه التجربة بشكل كبير، في ظل مشاركة منتخبات قوية، تضاهي المنتخبات المشاركة في النهائيات الآسيوية.وتسحب قرعة البطولة في الثالث من الشهر المقبل، بمقر اتحاد غرب آسيا بعمان، حيث أنجز الاتحاد الذي يرأسه سمو الأمير علي بن الحسين بالتعاون مع الاتحاد السعودي، الترتيبات الإدارية والفنية كافة، وتم تحديد مواعيد وصول المنتخبات المشاركة، والتعليمات الخاصة بالبطولة.وطلبت اللجنة المنظمة من الاتحادات المشاركة إرسال القوائم الأولية لمنتخباتها، وبحد أعلى 50 لاعبا وبحد أدنى 18 لاعبا، وإرسال جوازات السفر للحصول على التأشيرات اللازمة. على أن يتم اعتماد القائمة النهائية للمنتخبات قبل 3 أيام من موعد البطولة.وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي، وبعد ذلك سينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.وتعد البطولة فرصة ذهبية للمنتخب الأولمبي، في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في قطر خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين، حيث يشارك في النهائيات 16 منتخبا، وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي، في ظل اهتمام اتحاد الكرة بإنجاز جديد للكرة الأردنية يضاف الى الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب النشامى بإحراز وصافة بطولة غرب آسيا 2023 والتي اختتمت قبل أيام في قطر.ويرنو الجهاز الفني للمنتخب بقيادة عبدالله أبو زمع، من إضافة كل من: أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش ولؤي العمايرة مدربا للحراس ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية، لتحقيق استفادة فنية واضحة مباريات البطولة، وتضم قائمة المنتخب السابقة كلا من اللاعبين: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، علي الحجبي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، وسيم الريالات، سيف درويش، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، رزق بني هاني، مالك علان، أمين الشناينة، ومهند أبو طه.وتأتي النسخة الخامسة من البطولة امتدادا لسلسلة من بطولات اتحاد غرب آسيا التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي استضاف النسخة الثالثة من البطولة، والتي توج المنتخب السعودي بلقبها، فيما حل المنتخب القطري بالمركز الثاني، والمنتخب السوري بالمركز الثالث.كما سبق أن استضاف الاتحاد السعودي النسخة الثانية من البطولة العام 2021، وتوج المنتخب الوطني باللقب على حساب المنتخب السعودي الذي حل وصيفا، فيما أقيمت النسخة الأولى العام 2015 في قطر، حيث حل المنتخب القطري في المركز الثالث، بينما توج المنتخب الإيراني باللقب، وجاء المنتخب السوري ثانيا.