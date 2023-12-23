"الأولمبي".. رحلة البحث عن "وديات" تحضيرا للنهائيات

خالد الخطاطبة

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بدأ المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، رحلة البحث عن مباريات ودية، استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل.ووفق المعلومات، فإن اتحاد كرة القدم وبالتنسيق مع المدير الفني للمنتخب عبدالله أبو زمع، بدأ بمخاطبة عدد من المنتخبات الشقيقة والصديقة، لمعرفة إمكانية إجراء مباريات ودية، تخدم تطلعات المنتخب الأولمبي لخوض فترة إعداد جيدة، تساعده في بناء منتخب قوي قادر على المنافسة في النهائيات التي وضعت المنتخب في مجموعة صعبة، ضمت منتخبات استراليا وقطر وأندونيسيا.وينتظر اتحاد الكرة رد المنتخبات التي خاطبها، لمعرفة إمكانية ترتيب برنامج المباريات المقبلة وجدول الاستعداد، علما بأن التأخر في مخاطبة المنتخبات، ربما يفرز إجراء مباريات ودية ضعيفة نوعا ما، في ظل ارتباط المنتخبات القوية ببرنامج إعداد مبكر تم تحضيره وإعداده منذ فترة.ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، الذي يضم كلا من: عبدالله ابو زمع وأمجد الطاهر وشادي ابو هشهش ولؤي العمايرة، في أن تنجح مخاطبات اتحاد الكرة، في الفوز بمباريات ودية قوية تخدم تطلعات منتخبنا، خاصة وأن المرحلة المقبلة المتمثلة بالنهائيات الآسيوية ستشكل محطة صعبة للمنتخب.ويرى الشارع الرياضي المحلي، أن المنتخب الأولمبي بعناصره الحالية، قادر على تحقيق نتائج جيدة في النهائيات الآسيوية، رغم الاعتراف بتأثير غياب اللاعبين أمين الشناينة وهايل ذيابات، اللذين تعرضا لإصابتين قويتين من المرجح أن تبعدهما عن المشاركة في النهائيات.وربط المتحدثون لـ"الغد"، قدرة المنتخب على تحقيق نتائج لافتة بالنهائيات الآسيوية، بقوة فترة الإعداد، معتبرين أن المباريات الودية القوية والمعسكرات المحلية والخارجية، قادرة على إعداد منتخب منافس، فيما التراخي في عملية إجراء مباريات قوية، ربما يؤثر على النتائج في النهائيات المقبلة والصعبة.ويؤكد المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي إسلام ذيابات، الذي حقق نتائج لافتة خلال إشرافه على أكثر من منتخب وطني، أن اتحاد الكرة لن يتوانى في تنظيم برنامج إعداد جيد للمنتخب الأولمبي، بحثا عن نتائج متميزة تليق بسمعة الكرة الأردنية.وقال: "الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يضم خيرة المدربين المحليين القادرين على تحقيق الإنجاز، كما أن العناصر التي تم اختيارها، تمثل نخبة اللاعبين في الأردن وبالتالي، فإن نتائج المنتخب في قطر، ستعتمد على قدرة اللاعبين على تطبيق ما يريده المدرب، بعد أن يكونوا استفادوا من برنامج الإعداد الذي يسبق المشاركة في النهائيات الآسيوية.وبين ذيابات، أن سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، حريص على دعم المنتخبات الوطنية جميعا، وهو دائما ما يشجع على رصد اللاعبين الشباب في المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات، للاستفادة منهم في رفد المنتخب الأول بما يخدم الكرة الأردنية".أما المدرب خالد الخطيب، فقد اعتبر أن مهمة المنتخب الأولمبي في قطر لن تكون سهلة، في ظل قوة المنتخبات المشاركة، ما يتطلب تنظيم مرحلة إعداد مثالية.وقال: "أعتقد أن اتحاد الكرة تأخر نوعا ما في البحث عن مباريات ودية قوية، لأن المنتخبات القوية ترتبط ببرنامج إعداد منذ فترة طويلة، وبالرغم من ذلك نأمل بأن يتم الاتفاق على تنظيم مباريات قوية مع منتخبات كبيرة قادرة على إثراء مستوى المنتخب الوطني".ويباشر المنتخب الوطني الأولمبي، تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع اعتبارا من اليوم، استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية نيسان(أبريل) المقبل في قطر.واستدعى الجهاز الفني 27 لاعبا للتجمع المحلي وهم: قيس العباسي، مراد الفالوجي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، يوسف حسان، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عرفات الحاج، عمار محمد، سيف بشابشة، سيف درويش، محمد أبو طه، عون المحارمة، محمد كحلان، أحمد السلمان، علي العزايزة، فرج عيد، أحمد صبرة، وسيم الريالات، عامر جاموس، عارف الحاج، بشار الذيابات، مالك علان، وبكر كلبونة.ويتطلع الجهاز الفني من خلال التدريبات اليومية، إلى رفع مستوى الجاهزية للاعبين، وتوسيع قاعدة الخيارات قبل الاستحقاق الرسمي.وكانت قرعة النهائيات الآسيوية، وضعت المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر المستضيف وأستراليا وإندونيسيا.ويستهل المنتخب مشاركته، بمواجهة أستراليا، ثم قطر على أن يختتم دور المجموعات بلقاء إندونيسيا.وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.