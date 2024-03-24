"الأولمبي".. رد فعل إيجابي واستمرار العمل على تصويب الأخطاء

يحيى قطيشات

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عمان – أظهر المنتخب الأولمبي لكرة القدم، شجاعة وفعلا إيجابيا بالرد على هدف المنتخب التايلندي سريعا والعودة للسيطرة على أجواء اللقاء والخروج فائزا بثلاثية، وضعته في مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب العراقي، عند الساعة الحادية عشرة من مساء يوم غد الثلاثاء على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي، لتحديد المركزين الخامس والسادس لمنافسات بطولة غرب آسيا الخامسة والتي تستضيفها مدينة الإحساء السعودية."الأولمبي" الذي يرنو لتجربة ثرية وغنية من الناحية الفنية والبدنية في محطة مهمة قبل المشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار(مايو) المقبلين، أعطى الشارع الرياضي مؤشرات طيبة في زيادة الانسجام بين اللاعبين، وتصويب الأخطاء التي تظهر والعمل على تطوير الإيجابيات الفنية للوصول لأفضل الحالات الفنية والبدنية، بهدف المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، علما بأن المنتخب حل بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، أستراليا وإندونيسيا.ويجد المتابعون لشأن المنتخب عذرا للجهاز الفني بقيادة عبدالله أبو زمع، وجهازه الفني المعاون والذي يضم: أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش ولؤي العمايرة مدربا للحراس، ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية، في عدم الوصول للجاهزية المطلوبة والانسجام بسبب التجمع المتأخر للمنتخب، وغياب اللاعبين عن مشاركة فرقهم كأساسيين في منافسات دوري المحترفين، مع ضرورة العمل على إصلاح وتصويب الأخطاء، والتي ظهرت خلال المباراتين مع المنتخبين السعودي "تحت 19 سنة" والتايلندي، في الناحية الدفاعية، وسهولة ضرب الدفاع الأردني، حيث عمل الجهاز الفني على تمتين الخط الدفاعي من خلال الزج بالرباعي عامر جاموس، دانيال عفانة، عرفات الحاج، ومهند أبو طه.كما عانى المنتخب من عدم استثمار الفرص العديدة التي سنحت له خلال المباراتين، مع حرص المدرب أبو زمع على الدفع بقوة هجومية ضاربة من خلال الثلاثي عارف الحاج ورزق بني هاني وبكر كلبونة، من أجل استثمار التفاهم والانسجام بينه، لكن كانت هناك فرص ضائعة كثيرة أمام مرمى الحارس التايلندي، فيما المنتخب من ترجمة اللمسة الأخيرة في الثلث الأمامي، بإهدار العديد من الفرص التي سنحت له خلال اللقاء.ومن أبرز الإيجابيات الفنية التي شهدتها مباراة المنتخب التايلندي، جماعية الأداء بين اللاعبين الذين اظهروا تعاونا واضحا في تسهيل الوصول لمرمى المنافس، وجاءت الأهداف بلمسات فنية مدروسة وتبادل أنيق للكرة، وفي التنويع لبناء الهجمات بين استغلال الأطراف والعمق بكرات طويلة وبينية قصيرة.كما شهدت المباراة عودة الحارس أحمد الجعيدي لحماية العرين من جديد عقب تواجده مع النشامى في رحلته إلى الباكستان، بعد تألق زميله الحارس أنطون عوض في المباراة الأولى أمام المنتخب السعودي ونال اعجاب وتقدير أوساط البطولة، وأثبت أنه حارس من الطراز الرفيع، عقب تصديه للعديد من الكرات الخطرة.واستمر الجهاز الفني في منح الفرصة لمعظم اللاعبين لخوض مباريات البطولة، للوقوف على الحالتين الفنية والبدنية وتوفير البديل الجاهز والمناسب والوصول للتشكيلة القادرة على تحيق الحلم الأردني في النهائيات الآسيوية المقبلة، خاصة بوجود جيل من اللاعبين الشباب الذين يملكون المهارة والموهبة.وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من: أحمد جعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، مراد الفالوجي، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.ويرى المتابع على السميري، أن الأداء الفني للمنتخب الأولمبي في تصاعد خلال البطولة، مضيفا: "الأخطاء الفنية في الناحية الدفاعية واضحة خاصة في الأطراف وعلى الجهاز الفني العمل على تصويبها، كما أن اللمسة الأخيرة تحرم المنتخب من زيادة الغلة التهديفية خلال المباريات، حيث أضاع لاعبو المنتخب خلال مباراتي السعودية وتايلند جملة من الفرص السهلة".ويقول المشجع أحمد عرابي: "الهدف الرئيسي من المشاركة في بطولة غرب آسيا التحضير للمشاركة في البطولة القارية، وخلق الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، ومعالجة الأخطاء والوصول للتشكيلة المثالية، والمنتخب يمثل جيل من أفضل اللاعبين الشباب وعلى الجهاز الفني استثمار ذلك في تحقيق انتصار وإنجاز يضاف إلى الإنجاز غير المسبوق لمنتخب النشامى".