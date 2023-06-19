الثلاثاء 20 حزيران 2023
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"الأولمبي" في غرب آسيا.. فرصة لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات

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لاعب المنتخب الأولمبي مهند أبو طه يحاول المرور من لاعبي المنتخب الإيراني - (من المصدر)
عمان - استحق المنتخب الأولمبي لكرة القدم الإشادة والثناء، رغم خسارته في نصف نهائي بطولة غرب آسيا الرابعة تحت 23 عاما والمقامة حاليا في العراق، أمام المنتخب الإيراني بركلات  الترجيح، حيث شكلت المشاركة إضافة فنية للمنتخب الذي يستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للفئة ذاتها.اضافة اعلان
وأثبتت مباريات المنتخب أمام المنتخبين العراقي والإماراتي في الدور الأول والمنتخب الإيراني بالدور نصف النهائي، وجود إيجابيات وسلبيات سيعمل الجهار الفني بقيادة عبد الله أبو زمع على الاستفادة منها والعمل على تصويب الأخطاء وزيادة عناصر القوة والإبداع، خصوصا أن المنتخب يضم لاعبين مميزين يقودون فرقهم في المنافسات المحلية، مثل أمين الشناينة ومهند أبو طه ورزق بني هاني وأحمد الجعيدي وفيصل أبو شنب (صاحب  الهدف الأول في مباراة الإمارات وأفضل لاعب فيها) وعرفات الحاج ودنيال عفانة وعلي العزيزة وبشار ذيابات والقادم من الولايات المتحدة محمد أبو النادي الذي سجل هدفي المنتخب في المباراة الافتتاحية، ونال جائزة أفضل لاعب فيها، إضافة لمجموعة من اللاعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل الكرة الأردنية. 
ولم يتحضر المنتخب للبطولة بشكل جيد، حيث تجمع لفترة قصيرة، واكتملت عناصره قبل يومين من مغادرة من الوطن للعراق، كما أن أبرز نجومه لم يشاركوا في المواجهة الودية أمام المنتخب الفلسطيني والتي جرت في منصف شهر أيار (مايو) الماضي في فلسطين، على العكس من المنتخبات المشاركة والتي نالت وقتا مناسبا للتحضير والاستعداد. 
بالعودة إلى مباراة المنتخب الوطني الأولى مع نظيره العراقي، ظهر المنتخب بصورة جيدة خلال مجريات اللقاء، ولكن لم يحالفه الحظ في ترجمة بعض الفرص، ووقع في بعض الأخطاء الفردية، والتي حرمته من الخروج بنقاط المباراة كاملة، ونجح لاعبو المنتخب في العودة بالنتيجة مرتين عن طريق الوافد الجديد من دوري الجامعات الأميركي محمد أبو النادي. 
وفي المباراة الثانية أمام المنتخب الإماراتي، ظهر التعب والإجهاد على أداء المنتخب بشكل واضح، وكان يفترض على الجهاز الفني منح الفرصة لبشار ذيابات وعلى عزايزة ومحمد أبو هزيم وسيف البشابشة ومراد الفالوجي في التشكيلة الأساسية، خصوصا أن الذين لعبوا في الشوط الثاني ساهموا في قلب النتيجة لفوز أردني ثمين بهدفين لهدف.  
ولعب المنتخب مباراة جيدة ومتزنة أمام المنتخب الإيراني القوي، وعرف كيف يصل الى ركلات الترجيح التي لم تبتسم له في نهاية الأمر .
الإيجابيات التي ظهرت خلال المشاركة الأردنية، تتمثل في الأداء الجيد والروح القتالية العالية لدى اللاعبين، والقوة الهجومية الضاربة التي شكلها الشناينة وأبو طه وبني هاني وأبو النادي ودروي، ما يعطي انطباعا جيدا عن أداء المنتخب وتطويره وإمكانية تحقيق المطلوب منه في المرحلة المقبلة.
وأظهرت مباريات البطولة امتلاك المنتخب لاعبين بدلاء بمستوى الأساسيين نفسه، وكان الجهاز الفني قادرا على قراءة المباراة بشكل جيد، وتغيير أسلوب وطريقة اللعب في الشوط الثاني.   
من ضمن النقاط السلبية، البطء في التغطية وسوء التفاهم والانسجام بين المدافعين وخصوصا قلبي الدفاع، ولعب عدد من اللاعبين في غير مراكزهم، حيث اعتمد أبو زمع على المدافع عرفات الحاج بمركز الظهير الأيمن، علما بأنه يلعب مع فريقه بمركز قلب الدفاع. 
من جانبه، عبر مدرب المنتخب عبدالله أبو زمع عن فخره بأداء اللاعبين طوال البطولة، وأضاف في تصريحات لموقع اتحاد كرة القدم: "قدم اللاعبون أداءً مميزاً في جميع مباريات البطولة. خسارة اليوم مؤلمة بلا شك، لكن يجب علينا تجاوزها والتركيز على المحطة الأهم في أيلول (سبتمبر) المقبل، والمتمثلة بالتصفيات الآسيوية".
وتعد مشاركة المنتخب في البطولة محطة من محطات التحضير للمشاركة التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية، والتي يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى فيها لأولمبياد باريس 2024، وتقام التصفيات في الأردن خلال الفترة من الرابع ولغاية الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث حل المنتخب في المجموعة الخامسة إلى جانب سورية وعُمان وبروناي. 
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