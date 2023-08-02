"الأولمبي" في ورطة بعد اعتذار قطر واعتماد "البترا"

خالد الخطاطبة

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عمان- يعيش المنتخب الأولمبي لكرة القدم في ورطة حقيقية، تحد من وصوله إلى درجة الجاهزية، استعدادا لاستضافة تصفيات مجموعته الآسيوية المؤهلة للأولمبياد، والتي تنطلق يوم 4 من الشهر المقبل في عمان، حيث يلعب المنتخب الوطني أمام منتخبات بروناي وسلطنة عمان وسورية أيام 6 و9 و12 من الشهر نفسه.وجاء اعتذار المنتخب الأولمبي القطري عن مواجهة المنتخب الوطني الأولمبي وديا نهاية الشهر الحالي، ليشكل ضربة جديدة لتحضيرات الأولمبي الأردني الذي كان يعتزم مواجهة أولمبي قطر مرتين وديا خلال المعسكر الأخير في الأردن خلال الفترة من 13 إلى 25 من الشهر الحالي، قبل أن يخاطب الاتحاد القطري اتحادنا رسميا، ليبلغه بإلغاء المعسكر التدريبي.كما يعيش المنتخب الأولمبي في حالة من الأرق، بعد رفض استضافة ستاد عمان الدولي، لمبارياته في التصفيات، ما دفع اتحاد الكرة، لاعتماد ملعب البترا لاستضافة مباريات التصفيات، وهو الملعب الذي لا يخدم اسلوب وطريقة لعب منتخبنا الذي كان سيستفيد فنيا بشكل أكبر لو أقيمت مباريات التصفيات على ستاد عمان .كما شكل انطلاق منافسات دوري المحترفين، تحديا جديدا ايضا للاعبي المنتخب الأولمبي، الذين لن يكون بإمكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي استدعائهم للتجمع مبكرا، بسبب انشغالهم بمباريات الدوري، رغم أن أغلبهم يجلس على مقاعد البدلاء في الأندية، وهو أمر لا يخدم المنتخب.وتسبب عدم تعاون الأندية مع المنتخب الأولمبي، في إبعاد المنتخب عن المشاركة في البطولة العربية، التي اقيمت أخيرا في الجزائر، والتي شهدت مشاركة منافسينا في التصفيات الآسيوية وهما منتخبا سلطنة عمان وسورية اللذان استفادا من الدورة العربية كمرحلة إعداد للتصفيات الآسيوية، فيما غاب عنها الأولمبي الأردني، بسبب رفض الأندية تفريغ لاعبيها للمنتخب، كون هذه الدورة العربية أقيمت خارج أيام الاتحاد الدولي “فيفا”.مصدر في اتحاد الكرة، أكد أن الاتحاد حريص على توفير متطلبات الأولمبي كافة، في هذه المرحلة، ولكن الظروف لم تخدمه بالشكل المطلوب، كاشفا النقاب عن محاولات جادة لتأمين مباراة ودية للمنتخب قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية، وفي حال لم يحصل ذلك، فإن المنتخب سيجد نفسه مضطرا للعب مباريات ودية مع الأندية، انطلاقا من مقولة “ولا البلاش”.وحاولت “الغد”، التواصل مع مسؤولي المنتخب الأولمبي من مدربين وإداريين، للوقوف على تفاصيل تحضيرات المنتخب، ومعرفة وجهة نظرهم في مرحلة الإعداد دون التمكن من ذلك.