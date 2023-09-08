السبت 09 أيلول 2023
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"الأولمبي" يأمل الانفراد بصدارة التصفيات الآسيوية على حساب عمان

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المنتخب الأولمبي -(من المصدر)
عمان - يأمل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما، الانفراد بصدارة المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، عندما يلاقي المنتخب العماني عند الساعة التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات التي تقام أحداثها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.اضافة اعلان
ويتطلع المنتخب الأولمبي لقطع خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات الآسيوية للمرة السادسة على التوالي، من خلال الفوز بلقاء اليوم وتصدر المجموعة، وانتظار مواجهته الأخيرة في التصفيات أمام منتخب سورية الثلاثاء المقبل، علما بأن سورية وبروناي دار السلام يلتقيان اليوم عند الساعة الخامسة والنصف مساء في افتتاح مباريات الجولة الثانية.
واكتسح “الأولمبي” نظيره بروناي بتسعة أهداف دون رد في الجولة الأولى من التصفيات ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف أمام المنتخب العماني الذي فاز على نظيره السوري بهدفين دون رد.
ولفت المنتخب الأولمبي الأنظار إليه بعد العرض المثير الذي قدمه أبناء المدرب عبد الله أبو زمع أمام منتخب بروناي، بغض النظر عن أداء ومستوى المنافس المتواضع، حيث يتطور أداء المنتخب من تجمع لآخر، ووصل لمرحلة متقدمة خلال الفترة الماضية، بعد التحاق أبرز اللاعبين من منتخب الشباب له.
ويعول أبو زمع على دعم ومساندة الجماهير من المدرجات من جهة، وعلى مواصلة لاعبيه في تطبيق تعليماته من جهة أخرى، لتأمين موقفه في مسألة التأهل للنهائيات، حيث أن الفوز في مواجهة الليلة تعني تأهل المنتخب بنسبة كبيرة للنهائيات، حتى حال تعثره بالمباراة المقبلة أمام سورية، من خلال منافسته على البطاقات الأربع المؤهلة عن أصحاب أفضل مركز ثان من جميع المجموعات.
وسيحاول مدرب المنتخب الوطني في إعطاء اللاعبين واجبات دفاعية وهجومية، بما يتناسب مع طبيعة المنافس وطريقة لعبه خلال اللقاء، بعد أن درس نقاط القوة والضعف لدى المنتخب العماني، والذي أظهر التزاما تكتيكيا في جميع خطوط اللعب.
ومن المتوقع أن يواصل أبو زمع اعتماده على الأسماء نفسها التي شاركت في المباراة الأولى بلقاء الليلة، من خلال الزج بكل من أحمد الجعيدي، هايل الذيابات، دانيال عفانة، محمد أبو النادي، فيصل أبو شنب، عمر صلاح، سيف الدين درويش، مهند أبو طه، أمين الشناينة، عارف الحاج ورزق بني هاني.
وقدم المنتخب العماني أداء مميزا في مباراته الأولى أمام نظيره السوري، واستحق عليه الخروج بنتيجة الفوز والنقاط الثلاث، ما يجعل مواجهة الليلة صعبة على الطرفين، بانتظار تقديم وجبة كروية دسمة بناء على ما تم تقديمه في الظهور الأول لكل منهما.
ويعتمد المدرب العماني أكرم حبريش في خياراته على عدد من اللاعبين البارزين بقائمته، وهم مازن بن صالح، ملهم السنيدي، خالد الغطريفي، سعيد السلامي، يوسف الغيلاني، محمد الهنائي، ناصر الرواحي، الفرج الكيومي، محمد بيت سبيع، عبد المجيد البلوشي وسالم آل عبد السلام.
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