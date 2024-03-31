الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

" الأولمبي " يبحث عن فوائد فنية للاعبيه من جولتي" المحترفين"

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المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما - (من المصدر)
عمان-الغد- يأمل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تحت 23 عاما لكرة القدم بقيادة عبدالله ابو زمع، أن تشكل الجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من دوري المحترفين محطة تحضيرية فنية وبدنية للاعبي المنتخب الذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس آسيا التي تنطلق يوم 15 الشهر الحالي في قطر، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.اضافة اعلان
ويلعب المنتخب الأولمبي في كأس آسيا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر المستضيف، وأستراليا وإندونيسيا.
 ويرى المدير الفني عبدالله أبو زمع، أن مباريات الدوري تعد فرصة للاعبين للحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية، في ظل صعوبة تجميع المنتخب في هذه المرحلة بسبب استمرار الدوري.
ويأمل أبو زمع باستثمار مباريات الدوري في رفع جاهزية اللاعبين واستمرار المستويات الفنية المميزة التي ظهروا عليها خلال المشاركة في بطولة غرب آسيا الأخيرة، رغم أن هناك لاعبين في المنتخب لا يلعبون أساسيين في فرقهم بالدوري، ما يتطلب إعادة تكثيف التدريبات قبيل انطلاق بطولة آسيا.
 ويحرص أبو زمع وجهازه المساعد على مراقبة ومتابعة اللاعبين في المباريات من أجل الوقوف على الحالتين البدنية والفنية وإيجاد التشكيلة القادرة على تحقيق طموح وآمال الأردنيين  بالوصول للمربع الذهبي، من أجل الظفر بإحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية العام المقبل في باريس للمرة الأولى في تاريخه، إذ تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاث الأولى بشكل مباشر للأولمبياد، فيما يخوض صاحب المركز الرابع، مباراة الملحق مع المنتخب الغيني، صاحب المركز الرابع عن قارة أفريقيا.
 ويعتمد أبو زمع على لاعبي الفيصلي والوحدات والحسين إربد بشكل كبير في التشكيلة الأساسية من خلال تواجد  ثلاثي هجوم الفيصلي عارف الحاج ورزق بني هاني وبكر كلبونة، وحارس الوحدات أحمد الجعيدي والمدافعين عرفات الحاج ودانيال عفانة وعامر جاموس إضافة إلى مهند أبو طه ولاعبي الحسين وسيم ريالات وسيف دوريش، وجميع هؤلاء اللاعبين أوراقه مهمة في تفكير وخطط الأجهزة الفنية لأنديتهم، كما شارك حارس المنتخب أنطون عوض في تدريبات فريق الوحدات للمحافظة على جاهزيته.
 ويغادر المنتخب إلى قطر يوم السادس من شهر نيسان (ابريل) المقبل، للدخول في معسكر يلتقي من خلاله منتخبي الصين وفيتنام يومي 7 و9 من نفس الشهر، في آخر محطات المنتخب التحضيرية قبل الدخول في المباريات الرسمية، وسيعمل أبو زمع على تثبيت التشكيلة في المباراتين الوديتين واختيار طرق وأسلوب اللعب أمام منتخبات قوية كمنتخب قطر المستضيف والمنتخب الأسترالي القوي. 
  وحظي المنتخب بدعم كبير من اتحاد الكرة خصوصا في منحه فترات توقف طويلة تحضيرا للبطولة التي تقام خارج أوقات أيام الفيفا، وهذا ما أكده أبو زمع في تصريحات سابقة لـ"الغد"، :" أن اتحاد الكرة وفر الظروف كافة، لنجاح هذا الفريق الذي يضم مواهب متميزة تستحق الإنجاز حسب وبين أبو زمع أن الوصول للأولمبياد يحتاج إلى مجهود مضاعف من قبل المنظومة بأكملها، إلى جانب التوفيق من اللاعبين داخل وصفه.
 ويفقد المنتخب في المشاركة الاسيوية 3 لاعبين مهمين  بسبب الإصابة وهم: هايل الذيابات، مهند العرامشة وأمين الشناينة.
وتضم قائمة "الأولمبي اللاعبين : أحمد جعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، مراد الفالوجي، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.
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