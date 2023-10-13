"الأولمبي" يجني فوائد عديدة رغم أول خسارة في عهد أبو زمع

مهند جويلس

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عمان - للمرة الأولى تحت قيادة المدير الفني عبد الله أبو زمع، يخسر المنتخب الوطني تحت 23 عاما في خضم استعداداته لنهائيات كأس آسيا المقبلة، وذلك في لقاء ودي أمام المنتخب المصري ثاني أقيم أول من أمس، بنتيجة 3-1.وبعد سلسلة طويلة من النتائج الإيجابية للمدرب أبو زمع منذ تسلمة المهمة أواخر العام الماضي، استطاع المنتخب المصري إيقاف هذه السلسلة وتحقيق الفوز المعنوي له في ظل ضمانه مؤخرا بلوغ دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، واضعا المنتخب الوطني أمام فرصة الاستفادة منه في ظل الخبرات التي يتمتع بها المنتخب الحاصل على وصافة كأس أفريقيا الأخيرة.وتسببت الأخطاء الدفاعية وفقدان حارس مرمى المنتخب مراد الفالوجي تركيزه في اللقاء، في استقبال 3 أهداف لم يكن إيقافها صعبا، حيث جاء الهدف الأول من كرة رأسية من مسافة بعيدة دون أن يتمركز الحارس بشكل جيد أو يبدي ردة فعل قوية لمنع الكرة من هز الشباك.وجاء الهدف الثاني من ركلة ثابتة، حيث لعب الحائط البشري دورا في استقبال الهدف، بعدما تم تسديد الكرة زاحفة، إضافة إلى الحارس الذي اكتفى بمشاهدتها دون إبداء أي ردة فعل، فيما جاء الهدف الثالث عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، تغير اتجاهها بعد ارتطامها بأحد المدافعين، دون أن يحاول الحارس أيضا إيقافها قبل توجهها للمرمى.وتعد مباراة مصر الأولى كأساسي للفالوجي منذ انضمامه للمنتخب، علما بأن حارس مرمى الأولمبي الأساسي هو أحمد الجعيدي الذي يتواجد حاليا مع صفوف المنتخب الوطني الأول، والذي استدعى أيضا المدافع والقائد دانيال عفانة، فيما سيعود اليوم لقائمة منتخب الرجال كل من مهند أبو طه وأمين الشناينة، بعد مشاركتهما سويا كأساسيين في لقاء مصر.وقدم المنتخب مباراة جيدة من حيث الأداء على مدار شوطي اللقاء، حيث كان المستوى مقبولا إلى حد ما في ظل مواجهة منتخب متميز على أرضه، ويتمتع بوجود أسماء لامعة في صفوفه يمثلون أبرز الفرق المصرية ويلعبون باستمرار ببطولة الدوري.ووضع أبو زمع ملاحظاته بعد الخسارة التي كشفت عن وجود بعض المشاكل في الخط الخلفي، والتعامل معها قبل خوض الاستحقاقات الرسمية، إلى جانب تركيزه في الفترة المقبلة على مسألة إنهاء الهجمات العديدة وتحويلها إلى أهداف، حيث وصل المنتخب مرار وتكرارا لمرمى المنافس مع غياب اللمسة الأخيرة، رغم توفر عدد كبير من النجوم المحلية.ومثل المنتخب بالمباراة كل من مراد الفالوجي، عرفات الحاج، محمد أبو النادي (ليث أبو رحال)، فيصل أبو شنب، هايل الذيابات، محمد كحلان (سيف درويش)، عمر صلاح، وسيم الريالات (عارف الحاج)، رزق بني هاني (بكر كلبونة) مهند أبو طه، وأمين الشناينة، ونجح البديل أبو رحال في تسجيل هدف المنتخب الوحيد بعد متابعته كرة جاءت من ركنية، وأحدثت إرباكا في منطقة جزاء المنتخب المصري.