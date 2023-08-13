"الأولمبي" يحدد تجمعه الأخير تحضيرا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا

يحيى قطيشات

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عمان - يبدأ المنتخب الأولمبي لكرة القدم، يوم 27 آب (أغسطس) الحالي، تجمعه تحضيرا للمشاركة في منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، والتي يستضيفها اتحاد الكرة خلال الفترة 4 وحتى 12 أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة منتخبات سورية وسلطنة عمان وبروناي.ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني حاليا الرتوش الأخيرة على برنامج الإعداد للمرحلة الأخيرة قبل خوض غمار التصفيات، بحثا عن تحقيق آمال وتطلعات الشارع الرياضي الأردني من خلال خطف بطاقة العبور والتأهل للنهائيات للمرة السادسة في تاريخه، سعيا في التأهل نحو دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.واستقر المدير الفني عبدالله أبو زمع، وجهازه المعاون والذي يضم كلا من: أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش، إلى جانب لؤي العمايرة مدربا لحراس المرمى ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية، على خوض مباراة ودية مع أحد فرق أندية المحترفين عقب لعب المواجهة الودية مع نظيره المنتخب الفلسطيني، يوم 31 الشهر الحالي، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، في إطار تحضيرات المنتخبين الشقيقين للتصفيات.وينتظر أن يعلن أبو زمع عن تشكيلة المنتخب، مع ختام منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين، حيث حرص الجهاز الفني على متابعة ورصد اللاعبين منذ بداية الموسم الحالي تمهيدا لاختيار الأفضل.وحسب مصدر مقرب من الجهاز الفني فإن تشكيلة المنتخب الجديدة ستضم عددا من اللاعبين الشباب، والذين لم يسبق لهم الانضمام لصفوف المنتخب، إضافة إلى اللاعبين الذين كانوا حاضرين مع الجهاز الفني في بطولة غرب آسيا الأخيرة، إضافة لعدد كبير من اللاعبين الذين كانوا حاضرين مع الجهاز الفني في بطولة غرب آسيا الأخيرة في العراق حيث ضمت التشكيلة الأخيرة للمنتخب: أحمد جعيدي، مراد الفالوجي، قيس عباسي، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، محمد أبو النادي، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عمار محمد، عرفات الحاج، هايل ذيابات، أمين الشناينة، عارف الحاج، موسى العمري، مهند العرامشة، محمد أبو هزيم، عامر أبو جاموس، سيف درويش، عون المحارمة، مهند أبو طه، علي العزايزة، وسيم الريالات، بشار ذيابات، رزق بني هاني، سيف بشابشة.المنتخب العماني يعلن تشكيلتهتبدأ المنتخبات المشاركة في تصفيات المجموعة الأولى بالوصول للعاصمة عمان يوم 3 أيلول (سبتمبر) المقبل، وأعلن الاتحاد العماني لكرة القدم عن قائمة اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب في التصفيات وهم: الفرج بن مبارك الكيومي وخالد بن علي الغطريفي وسالم بن حبيب آل عبدالسلام وسعيد بن مسعود السلامي وعبدالحافظ بن حديد المخيني وأسامة بن سليمان الهدابي وعمر بن ناصر الصلطي ومحمد بن موسى الهنائي وعمران بن يعقوب النعماني وملهم بن يوسف السنيدي وميثم بن علي العجمي وناصر بن سلطان الرواحي ومحمد بن مخلف مستهيل ومأمون بن سعيد العريمي ومحمد بن عبدالحكيم الحاتمي وعبدالله بن محمد الفليتي وعبدالمجيد بن حافظ البلوشي وعبدالله بن حمد المخيني ويوسف بن صالح الغيلاني وعبدالله بن مصبح العلوي وسالم بن جمعة الداودي ونبراس بن سعيد المعشري ومحمد بن عبدالحكيم بيت سبيع وعلي بن حسن البلوشي.وحسب جدول المباريات الذي أصدره الاتحاد الآسيوي، يقص المنتخبان السوري والعُماني، شريط افتتاح المباريات عند الساعة الخامسة من مساء يوم 6 أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما يفتتح المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب بروناي دار السلام عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم نفسه.وتقام منافسات الجولة الثانية، يوم 9 أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يلتقي منتخب بروناي دار السلام مع نظيره منتخب سورية عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلعب المنتخب الوطني مع المنتخب العُماني عند الساعة التاسعة والنصف، وتختتم منافسات التصفيات يوم الثاني عشر من الشهر المقبل بإقامة مواجهتين، يلتقي في الأولى عُمان وبروناي دار السلام عند الساعة الخامسة مساء، وبعده يواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب السوري عند الساعة التاسعة والنصف مساء.وتقام التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث تم توزيع المنتخبات لإحدى عشرة مجموعة، حيث يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم للبلد المنظم، وتقام بطولة أمم آسيا تحت 23عاما، في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 15 نيسان (أبريل) ولغاية 3 أيار (مايو) المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا، ويتأهل أول ثلاثة منتخبات في البطولة بشكل مباشر لأولمبياد باريس صيف العام المقبل، بينما سيلعب صاحب المركز الرابع مباراة ملحق عالمي مع منتخب غينيا، والتي احتلت المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها المغرب مؤخرا لتحديد آخر المقاعد المؤهلة للأولمبياد.