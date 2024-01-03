الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأولمبي" يختبر قدراته أمام الفيصلي قبل المغادرة للعراق

المنتخب الاولمبي لكرة القدم - ( من المصدر)
المنتخب الاولمبي لكرة القدم - ( من المصدر)
عمان – يطمئن المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عبد الله أبو زمع، على جاهزية لاعبيه للمعسكر التدريبي الذي يبدأ يوم غد في العراق، ويستمر لغاية يوم العاشر من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، بمواجهة ودية قوية تجمعه مع فريق الفيصلي عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب. اضافة اعلان
وتعد المرحلة الإعدادية الحالية للمنتخب الأولمبي، ضمن الخطة التي وضعها اتحاد الكرة بالتعاون مع الجهاز الفني، في إطار تحضيرات المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا (قطر 2024) خلال الفترة من 15 نيسان (أبريل) وحتى 3 أيار (مايو) المقبلين، حيث جاء في المجموعة الأولى إلى جانب قطر المستضيف، وأستراليا وإندونيسيا، والتي يطمح من خلالها المنتخب الوطني إلى المنافسة على المراكز الأربعة الأولى من أجل خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
ويسعى اتحاد الكرة إلى تأمين مباريات ودية قوية مع منتخبات آسيوية خلال الفترة المقبلة، بحثا عن الوصول لأفضل مراحل الإعداد للمنتخب قبل المشاركة الآسيوية المقبلة. 
ويغادر المنتخب بعد المباراة الى مدينة البصرة العراقية لإقامه المعسكر التدريبي، الذي يتخلله مواجهة نظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل، حيث يملك أبو زمع العديد من الأوراق الفنية المميزة، والتي أثبتت حضورها في منافسات الموسم الحالي، وتضم القائمة التي أعلنها أبو زمع 26 لاعبا هم: "مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عمار محمد، يوسف حسان، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، أحمد صبرة، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة". 
وتعتبر مباراة اليوم تجربة مفيدة وقوية للمنتخب، خصوصا وأن فريق الفيصلي الذي يواصل تحضيراته بقيادة المدير الفني أحمد هايل، يضم مجموعة متناسقة من اللاعبين على الرغم من غياب سداسي المنتخب الأول، (سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان، رزق بني هاني، واحسان حداد، انس بني ياسين، ويوسف أبو جلبوش)، إضافة إلى ثنائي المنتخب الأولمبي (رزق بني هاني وعارف الحاج، والحارس اللبناني مهدي خليل).  
من جانبه، كثف المنتخب العراقي تدريباته استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني، من خلال معسكره المغلق في مدينة البصرة، وقرر الجهاز الفني للمنتخب استدعاء الثلاثي المحترف للمشاركة في المعسكر البصرة التحضيري، والمحترفون هم: يوسف الإمام، آدم رشيد، منتظر محمد كنوش، الذين ينشطون في دوريات السويد والدنمارك وإيران، بينما قائمة اللاعبين المحليين كل من: حسن عباس، محمد حسن، جعفر شنيشل، حسين حسن، كرار سعد، مجتبي صالح، هلو فائق، حسن خالد، زيد تحسين، حسين عامر، أحمد مكنزي، عبد الرحمن زيد، كرار محمد، باقر عطوان، أكو حزير، أمير حسن، محمد هيثم، نهاد محمد، سيابند عكيد، منتظر عبد الأمير، زيدان عبد الجبار، نور المصطفى، سجاد علاء، حسين عبدالله لاوندي، رضا فاضل، كرار علاء عبد الحسين، عمر عبد مجباس.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم خلال التدريبات في الدوحة- ( من المصدر)

عموتة يرمي "قفاز التحدي" في مواجهة الأقوياء بـ"كأس آسيا"

منذ 38 دقيقة
نجم المنتخب الوطني يزن النعيمات خلال المباراة أمام السعودية -(من المصدر)

"النشامى" في 2023.. انتصاران فقط وتدهور دفاعي مقلق

منذ 40 دقيقة
65958356d6f1d

إعادة تعيين محمد عليان رئيسا للجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة

منذ4 ساعة
1704217264929_0e867016-4a7a-4703-a06d-875a8b3a5235.1920

فالفيردي يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر ديسمبر

منذ6 ساعة
حافلة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2023 بقطر - (من المصدر)

"النشامى" يبدأ رحلة قطر بحثا عن تصحيح المسار

منذ24 ساعة
من مباراة الرمثا والجليل بدوري المحترفين - (من المصدر)

حراك "اتحادي" لمساعدة "المحترفين" على مواجهة الأزمة المالية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
سلامة الدرعاوي

إدارة الدين

سلامة الدرعاوي |اليوم

أزمة حقيقية في أندية المحترفين

خالد خطاطبة |اليوم

ميليشيا المخدرات الأردنية

سميح المعايطة |اليوم

الاغتيالات: قنبلة عنقودية تهدد أمن العالم

مالك العثامنة |اليوم

خطة تقسيم غزة ستفشل.. ووقف العدوان بات قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات | منذ3 ساعة
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات | منذ3 ساعة
دمار خلفته قوات الاحتلال جراء الهجوم على غزة-(وكالات)

‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

ترجمات | منذ3 ساعة
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 