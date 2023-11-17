الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأولمبي" يختبر قدراته الفنية بمواجهة السعودية وديا اليوم

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لاعبو المنتخب الوطني تحت 23 عاما يجرون العمليات الإحمائية في أحد التدريبات بالسعودية - (من المصدر)
عمان - يختبر المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما قدراته الفنية، عندما يلتقي المنتخب السعودي اليوم عند الساعة الرابعة مساء على ستاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب في السعودية حتى 21 من الشهر الحالي.اضافة اعلان
وتأتي هذه المواجهة ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا (قطر 2024) خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، والتي يطمح من خلالها المنتخب الوطني بالمنافسة على المراكز الأولى الأربعة من أجل خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
ويلتقي المنتخب الأولمبي نظيره القطري الثلاثاء المقبل، في ختام معسكره التدريبي، حيث يأمل المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله أبو زمع، الاحتكاك مع منتخبات قوية قبل الاستحقاق القاري.
وعمد أبو زمع إلى اختيار بعض العناصر الجديدة أملا بالاستفادة من خدماتهم في ظل تطور مستواهم خلال الفترة الماضية، فيما يغيب عن المعسكر الحالي اللاعبان مهند أبو طه وأمين الشناينة وحارس المرمى أحمد الجعيدي، نظرا لارتباطهم مع المنتخب الأول المشارك في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وضمت قائمة المنتخب الوطني لمعسكر السعودية 26 لاعبا، وهم مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة.
وخاض “الأولمبي” منذ تسلم أبو زمع المهمة أواخر العام الماضي 19 مباراة، حيث خسر في مباراة وحيدة الشهر الماضي أمام مصر في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز المنتخب في 12 مباراة، مقابل 6 تعادلات، وسجل المنتخب خلال الفترة المذكورة 38 هدفا واستقبل مرماه 14 هدفا.
وتدفع هذه النتائج اللاعبين والجهاز الفني لتقديم مستويات أفضل في المرحلة المقبلة، في ظل ارتفاع سقف الطموحات، مع تقديم حضور قوي في الاستحقاقات الرسمية والودية، حيث ينخرط اللاعبون في مراحل الإعداد الأخيرة قبل نهائيات آسيا، ما يجعل الاستقرار على الأسماء والخطة الهدف الأبرز لأبو زمع في الفترة الحالية.
وعلى الطرف الآخر، استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري قائمة تضم كلا من عبد الرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، أحمد أبو راسين، محمد أبو الشامات، أحمد الجليدان، مشعل الصبياني، ريان حامد، نواف المطيري، محمد اليامي، محمد سليمان، ماجد قشيش، حسين الصبياني، مروان الصحفي، باسل السيالي، فيصل الأسمري، محمد محزري، عبد الملك العييري، عبد الإله هوساوي، زياد الجهني، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، هيثم عسيري، يزيد جوشان، حسن العلي ومشاري النمر.
ويشارك المنتخب السعودي في النهائيات الآسيوية بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته بالتصفيات، حيث تمكن من الفوز على منتخب منغوليا بثلاثة أهداف لهدف، وتجاوز نظيره اللبناني بثلاثية نظيفة، وتغلب على المنتخب الكمبودي بستة أهداف لهدف، ما يؤكد قوة المنتخب المنافس في مواجهة اليوم، ومدى الفوائد التي ستتحقق من المواجهة.
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